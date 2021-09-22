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BM Zirvesi devam ederken Taliban'dan flaş hamle

#Taliban#BM#Seheyl Şahin
BM Zirvesi devam ederken Talibandan flaş hamle

Taliban, Birleşmiş Milletlere (BM) mektup göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.

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(AA) BM'de Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken, Taliban, BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta örgütte eski hükümetin değil kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini bildirdi.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, gönderdiği mektupta, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.

Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi.

Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

BM Zirvesi devam ederken Talibandan flaş hamle

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#Taliban#BM#Seheyl Şahin