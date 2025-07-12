BM yetkilisinden destek uyarısı: ‘Savaş herkesi çok yordu’

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Savaşın üçüncü yılında uluslararası toplumda yorgunluk oluştuğunu söyleyen Pope, bu yorgunluğu “şehirleri bombalanan ve defalarca yerinden edilen Ukraynalıların da” gördüğünü söyledi. İtalya’nın başkenti Roma’da Ukrayna’nın yeniden inşası için Avrupalı müttefiklerin 10 milyar Euro taahhüt ettiği konferanstan bir gün sonra Reuters’a konuşan BM yetkilisi, sürekli yardım durumunun da sürdürülemez olduğuna dikkat çekti. Pope, “Bu duruma yanıt eninde sonunda barış olmalı. Barış olmadan yalnızca finansman değil, Ukrayna halkına destek de tükenir” diye konuştu. BM verilerine göre savaş nedeniyle 5.6 milyon Ukraynalı ülke dışına çıkmak zorunda kalırken, 3.8 milyonu ise ülke içinde yerinden edildi.