BM yetkilisi isyan etti: ‘Gazze’de kitlesel ölümler normalleşti’

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İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu işlediği için gözaltı kararı çıkarılması talep edilmesi ve devlet olarak Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım yapmakla yargılanmasına rağmen Gazze Şeridi’nde her gün yeni bir katliama imza atıyor. İsrail ordusu önceki gün Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Ajansı UNRWA’ya ait bir okulu vurarak 40’tan fazla insanı öldürmesinin ardından dün de Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş kişilerin barındığı BM’ye ait bir başka okulu vurdu. UNRWA’nın planlama direktörü Sam Rose, Gazze’de kitlesel ölümlerin normalleşmeye başladığı uyarısını yaptı.

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İsrail’in saldırdığı okulda ABD yapımı GBU-39 bomba parçaları bulundu.

‘ŞOK VE ÖFKE KALMADI’

The Guardian’a konuşan İngiliz BM yetkilisi, önceki günkü okul saldırısıyla ilgili “Bu insanlar okulun avlusunda çok zor koşullarda barınıyordu ve bu saldırının gerçekleşeceğine dair hiçbir uyarı yapılmamıştı” dedi. “Daha önceki çatışmalarda bunun gibi tekil olaylar şok ve öfke yaratır ve sonsuza kadar hatırlanırdı. Oysa bu çatışmada, her şey sona ermediği sürece birkaç gün içinde bu olayın yerini başka bir olay alacak gibi görünüyor” diye konuşan Rose, UNRWA’nın Gazze’de yaklaşık 300 okulu olduğunu ancak bunların hiçbirinin 7 Ekim’den bu yana eğitim vermediğini ve büyük ölçüde çatışmalardan kaçanlar için mülteci merkezlerine dönüştüğünü kaydetti.

Sam Rose

ABD BOMBALARI KULLANILIYOR

Öte yandan Amerikan medyası, İsrail’in BM’ye ait okulları vururken Amerikan mühimmatı kullandığını öne sürdü. CNN tarafından incelenen olay yerinden alınan görüntülerde Nuseyrat mülteci kampındaki okulda en az iki ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bombaya ait parçalar tespit edildi. İsrail’in 26 Mayıs’ta Refah’ta yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırkenti hedef alarak en az 45 kişiyi öldürdüğü saldırıda da Amerikan yapımı bombaların kullanıldığı açıklanmıştı.

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AMERİKAN TOPLUMU RAHATSIZ

İsrail’in Gazze’de sivil Filistinlileri Amerikan üretimi silahlarla öldürmesi ABD’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da gündeminde. Ülkede siyahi haklarla ilgili en büyük sivil toplum kuruluşu Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP), Başkan Joe Biden’a İsrail’e silah yardımını kalıcı olarak durdurması çağrısında bulundu. Genelde ABD dış politikasına dair açıklamalar yapmayan grubun paylaşımı dikkat çekti. ABD medyası, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti’nin adayı Biden’ın en çok oy aldığı seçmen grubu olan siyahi Amerikalıların uyarısını, seçim öncesi önemli bir uyarı olduğu şeklinde değerlendirdi.