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BM, yağmalama nedeniyle Etiyopya’da gıda yardımını durdurdu

#Etiyopya#BM#Gıda Yardımı
BM, yağmalama nedeniyle Etiyopya’da gıda yardımını durdurdu

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya’daki Tigray güçlerinin depoları yağmalamasının ardından iki kasabada gıda yardımlarını durdurdu.

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Etiyopya’nın kuzeyinde, İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve hükümet güçleri arasında devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi açlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'da depoların TPLF tarafından yağmalanmasının ardından Dessie ve Kombolcha kasabalarında gıda yardımı dağıtımını askıya aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) personelinin yağmalama sırasında silahla tehdit edildiği ve bu nedenle hırsızlığa engel olamadığı belirtildi. TPLF güçleri tarafından yağmalanan oldukça büyük miktardaki yardım malzemeleri arasında yetersiz beslenen çocuklar için besin ürünlerinin de bulunduğu kaydedildi.

BM’den yapılan ayrı bir açıklamada ise hükümet birliklerini 3 WFP'ye ait yardım kamyonuna el koyduğu ve bunları kendi amaçları için kullandıkları ifade edildi.
Etiyopya’da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçlerinin kontrolündeki Afar ve Amhara bölgelerinde yer alan kasaba ve şehirleri geri aldıklarını duyuran hükümet birlikleri, bu hafta başkent Addis Ababa'ya giden stratejik karayolu üzerindeki Kombolcha ve Dessie kasabalarını ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, TPLF güçlerinin Amhara bölgesinde ele geçirilen kasabalardaki okullara, havaalanlarına, hastanelere ve işletmelere hasar verdiğini açıklamıştı.

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Birleşmiş Milletler verilerine, Etiyopya’da 1 yıldır süren iç savaş nedeniyle 9 milyondan fazla insan gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

NE OLMUŞTU

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle seçimleri erteleme kararını tanımayan ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinin kontrolünü elinde bulunduran TPLF güçleri, Eylül ayında seçimlere gitmiş ve Kasım ayında Etiyopya ordusunun Mekelle’deki karargahına saldırı düzenlemişti.

Bunun üzerine Ahmed, 4 Kasım 2020’de TPFL’ye yönelik askeri harekat başlatmıştı. Çıkan iç çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi de yerlerinden edildi.

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#Etiyopya#BM#Gıda Yardımı

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