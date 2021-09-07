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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.09.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

BM uyardı: Afganistan'da yardımlar tükenmek üzere

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BM uyardı: Afganistan'da yardımlar tükenmek üzere

Birleşmiş Milletler Afganistan'da gıda ve diğer hayat kurtaran yardımların tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada ayrıca ülke içinde yerinden edilen Afgan sayısının 3,5 milyona ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da temel hizmetlerin çöktüğü, gıda ve diğer hayat kurtaran yardımların tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Afganistan'daki insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Cenevre'de 13 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık edeceği bakanlar düzeyinde "Afganistan" konulu uluslararası konferans düzenleneceğini aktaran Laerke, "2021'in kalan dört ayında yaklaşık 11 milyon kişiye yardım etmek için 606 milyon dolar yardım talebinde bulunuyoruz." dedi.

Afganistan’da iç savaş uyarısı
Afganistan’da iç savaş uyarısı


Laerke, Afganistan Konferansı'nın talep ettikleri fonun karşılanması için bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Uluslararası bağışçıları bu çağrıyı hızlı ve cömertçe desteklemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

TEMEL HİZMETLER ÇÖKÜYOR, YARDIMLAR TÜKENMEK ÜZERE

Afganistan'da sadece bu yıl 8 milyon kişinin insani yardım aldığını belirten Laerke, "Ancak Afganistan'daki temel hizmetler çöküyor ve gıda ve diğer hayat kurtaran yardımlar tükenmek üzere." uyarısını yaptı.

Laerke, Genel Sekreteri Guterres'in Afganistan'da insani felaket uyarısında bulunduğunu anımsattı.

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Babar Baloch ise 2021 başından bu yana Afganistan'da 600 bin civarında sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

Baloch, ülke içinde yerinden edilen Afgan sayısının 3,5 milyona ulaştığını kaydetti.

 

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