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BM: Ukraynalı çocukların yaklaşık üçte ikisi işgal sonrası evlerini terk etti

#Ukrayna#Rusya#BM
BM: Ukraynalı çocukların yaklaşık üçte ikisi işgal sonrası evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın 6 hafta önce Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Ukraynalı çocukların yaklaşık üçte ikisinin evlerini terk ettiğini açıkladı.

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BM, Ukrayna'daki savaşta 142 çocuk ve genç hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini ancak gerçek sayının muhtemelen çok daha fazla olduğunu duyurdu.

UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, çok kısa süre içinde 7,5 milyon Ukraynalı çocuktan 4,8 milyonunun evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kısa süre önce Ukrayna'dan dönen Fontaine, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "31 yıldır insani yardım faaliyetleriyle ilgileniyorum. Bu kadar kısa sürede böylesine bir tabloyla hiç karşılaşmadım" dedi.

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Fontaine, Ukrayna'da evlerinde kalan çocukların yaklaşık yarısının da gıda sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

UNICEF yetkilisi, Mariupol ve Herson gibi kentlerde durumun muhtemelen daha kötü olduğunu, içme suyu sıkıntısı olduğunu, gıda ve ilaç tedariğinin aksadığını söyledi.

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Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu ülke dışına çıkardığını iddia etti ve Kremlin'in evlat edinme sürecini kolaylaştırma hazırlığında olduğuna dair haberler geldiğini söyledi.

UNICEF yetkilisi Fontaine ise Ukrayna'nın iddiasıyla ilgili kanıt olmadığını söyledi ancak iddiayı soruşturacaklarını açıkladı.

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