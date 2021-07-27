BM uçağı, Etiyopya'da zorunlu iniş yaptı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Hava Hizmeti (UNHAS) uçağı, Etiyopya'nın doğusunda mecburi iniş yapmak zorunda kaldı.
UNHAS'tan yapılan yazılı açıklamada, yerel ortak Abyssinia Havayollarınca işletilen ve Jigjiga-Dire Dawa kentleri arasında yolcu taşıyan uçağın öğle saatlerinde mecburi iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.
Açıklamada, uçaktaki 2 yolcu ve 2 mürettebatın ciddi yara almadığı, kontrol için Dire Dawa Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.
Yolcuların yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) çalışanları olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, zorunlu inişe yol açan nedenin araştırıldığı kaydedildi.