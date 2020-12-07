BM Temsilcisinden Yemenli taraflara "anlaşma" çağrısı

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'de silahların susmasının ve barış ile uzlaşı yolunda ilerlemenin zamanı geldi." ifadesini kullandı. BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, çatışmanın taraflarının Yemenlilerin çıkarını öncelemesi ve savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.



BM, Yemen krizinin çözümü için yıllardır diplomatik düzeyde girişimlerde bulunuyor ancak bu girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.