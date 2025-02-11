BM temsilcisi Lefkoşa’ya geldi, tarih kesinleşti: Yeni Kıbrıs zirvesi İsviçre’de 17 Mart’ta

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirve öncesi son teyitleri almak üzere Lefkoşa’ya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yardımcısı Rosemary Dicarlo ile görüşmesinin ardından gayri resmi zirvenin 17-18 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. İki gün sürecek zirveye garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan’ın dışişleri bakanları, İngiltere’nin ise müsteşar seviyesinde katılması bekleniyor.

MÜZAKERELER İÇİN 3-D ŞARTI

Tatar, Kıbrıs sorununun iki devletli çözümünde ısrarcı olacaklarını belirtti ve Rumlarla BM çerçevesinde resmi müzakerelere başlamak için Kıbrıs Türkleri’ne 3-D diye adlandırdığı özgürlüklerin verilmesi konusunda kararlı olduklarını söyledi. BM yetkilisiyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Tatar, “Eğer Kıbrıs sorununun çözümü için olumlu bir adım atılacaksa, Kıbrıs Türk halkının Rumlarla egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi yani kabul edilmesi gerekiyor. BM’nin artık bu konuda adım atması gerekiyor. 3-D diye adlandırdığımız, KKTC’den ‘direk uçuş, direk temas ve direk ticaret’ konularında açılım yapılması şart” dedi. Genel Sekreter’in yardımcısı Rosamary Dicarlo, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından Rum lider Nikos Hristodulidis’le biraraya geldi. Dicarlo, Ankara, Atina ve Londra’da da temaslarda bulunacak.