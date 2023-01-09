BM, Suriye'ye yardım sevkiyatını uzattı

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye’nin kuzeyine Türkiye üzerinden Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndan insani yardımların ulaştırılmasını sağlayan tasarıyı 10 Temmuz’a kadar uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti. 15 üyeli konseyde Esad rejimini destekleyen Rusya’da karar için lehte oy kullanırken, söz konusu yardımın süresi yarın sona erecekti. BM Güvenlik Konseyi’nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Suriye'de zaten çok kötü olan insani durumun kötüleştiği uyarısında bulunmuş, Türkiye'den Suriye’nin İdlib kentine yapılan yardımların yenilenmemesi halinde milyonlarca Suriyelinin kışı atlatamayabileceğini ifade etmişti.

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Guterres ayrıca, Suriye’ye yapılan yardımların arttığını fakat bunların BM tarafından yapılan yardımların boyutuna ve kapsamının yerine geçemeyeceğine dikkat çekmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

BM'nin bu kararı açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 9 Ocak 2023 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu BM mekanizması, bölgedeki 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Kuzeybatı Suriye'deki insani krizin boyutları ve bölgesel istikrar, BM mekanizmasının daha uzun dönemli muhafazasını gerekli kılmaktadır. Türkiye, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası toplum ile işbirliğini sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.