BM soruşturması sonuçlandı: İsrail bilerek sivillere saldırdı

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu (OHCHR), İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin son raporunu açıkladı. Cenevre’de konuşan Komisyon Başkanı Navi Pillay, incelenen 6 saldırıda İsrail’in “nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tahrip gücü silahları kasıtlı olarak kullanarak savaş suçu işlediği” sonucuna varıldığını söyledi.

İLKELER YOK SAYILDI

BM raporunda, 9 Ekim ile 2 Aralık arasında gerçekleştirilen altı saldırı incelendi. Toplamda en az 218 Filistinlinin ölümüne sebep olan bu saldırılarda İsrail ordusu, “savaş yasalarının temel ilkelerini” defalarca ihlal etti.

- Saldırıların beşinde herhangi bir uyarı yapılmadı; böylece “savaş sırasında sivilleri korumaya yönelik ihtiyatlılık ilkesi” ihlal edildi.

- Ordu, “İsrail’e düzenlenen saldırılarla bağlantılı kişileri hedef aldığını” açıkladığı 3 saldırıda sivilleri de meşru hedefler olarak kabul etti. Aralık ayında sadece Gazze şehrinde 10 bin hedefin vurulması, “hedefleri belirlerken orantılı davranmadığını” gösterdi.

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- 2 Aralık’ta Gazze kentinin Eş Şeciyye mahallesine düzenlenen saldırı da dahil, İsrail ordusu bombardımanlarda 2 bin kiloluk GBU-31 ve GBU-32 bombalarını kullandı. BM insan hakları ofisi sözcüsü Jeremy Laurence “yerleşim yerinde bu kadar etkili bir patlayıcının kullanılması, savaş yasalarının ihlali olan gelişigüzel saldırı anlamına gelir” dedi.

- Rapora göre, Hamas ve diğer Filistinli silahlı gruplar da 7 Ekim’de işkence, cinsel şiddet ve rehine almak da dahil olmak üzere savaş suçları işledi.

HİZBULLAH CEPHESİ PATLAMAK ÜZERE: İSRAİL SAVAŞ PLANINI ONAYLADI

İSRAİL ve Lübnan Hizbullah’ı arasında artan gerilimde taraflar birbirine gözdağı verdi. Hizbullah tarafından paylaşılan ve bir dron ile çekilen 9 dakikalık videoda Hayfa üzerinde uçan Hizbullah dronu İsrail’in 25 km derinliğine kadar ilerledi. Videoda askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryaları ve Hayfa Limanı’nda demirleyen savaş gemileri görüntülendi. İsrail ise olası Lübnan saldırısına ilişkin “operasyonel planın” onayladığını duyurdu.

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RUM KESİMİNE GÖZDAĞI

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in Lübnan’a olası bir topyekûn saldırısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY’yi savaşın bir parçası olarak kabul edeceklerini söyledi.