BM: Salgın bahanesi ile baskılar artmasın

Bachelet, devletlerin kamu sağlığını korumak için bazı önlemler alma hakkını teslim etmekle birlikte bunların zaruri, orantılı, ayrımcılığa olanak vermeyen ve süresi sınırlı olması gerektiğinin altını çizdi. Bachelet, bazı ülkelerde sokağa çıkma yasaklarını ihlal edenlerin tutuklandığını bunun gerekli ve güvenli olmadığını ifade etti. Cezaevlerinin yüksek riskli ortamlar olduğunu kaydeden Michelle Bachelet, devletlerin güvenli şekilde serbest bırakılabilecek kişilere odaklanmaları gerektiğini belirtti.