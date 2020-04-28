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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
Haber Giriş: 28.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

BM: Salgın bahanesi ile baskılar artmasın

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
BM: Salgın bahanesi ile baskılar artmasın
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan istisnai ve acil önlemler bahanesiyle insan haklarını ihlal etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Bachelet, salgınla mücadele adı altında hukukun üstünlüğünün uygulanmamasının salgından daha uzun sürecek insan hakları felaketine neden olma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Bachelet, devletlerin kamu sağlığını korumak için bazı önlemler alma hakkını teslim etmekle birlikte bunların zaruri, orantılı, ayrımcılığa olanak vermeyen ve süresi sınırlı olması gerektiğinin altını çizdi. Bachelet, bazı ülkelerde sokağa çıkma yasaklarını ihlal edenlerin tutuklandığını bunun gerekli ve güvenli olmadığını ifade etti. Cezaevlerinin yüksek riskli ortamlar olduğunu kaydeden Michelle Bachelet, devletlerin güvenli şekilde serbest bırakılabilecek kişilere odaklanmaları gerektiğini belirtti.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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