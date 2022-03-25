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BM: “Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında bin 35 sivil öldü”

#RUSYA#BM#Ukrayna
BM: “Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında bin 35 sivil öldü”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında toplam bin 35 sivilin öldüğünü, bin 650 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden 1 ay geçti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ukrayna’daki çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 90’ını çocuk olmak üzere bin 35’e ulaştığını açıkladı. OHCHR açıklamasına göre, saldırılarda 118’i çocuk toplam bin 650 sivil ise yaralandı. Açıklamada, sivillerin büyük bir kısmının ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri ile füze sistemleri ve hava saldırıları dahil etki alanı geniş patlayıcı silahların kullanılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşın başından bu yana 135 çocuğun hayatını kaybettiği ve 184 çocuğun ise yaralandığı ifade edildi.

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