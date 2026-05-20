BM raporunda İsrail’e ‘soykırım’ suçlaması

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 07:00

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin 7 Ekim 2023 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemi kapsayan yeni raporunda, İsrail’in Filistin’deki eylemlerinin “soykırım”, “etnik temizlik” ve “savaş suçu” işaretleri taşıdığı belirtilerek suçlulardan hesap sorulması istendi.

BM, raporda Filistin topraklarında ve işgal altındaki Batı Şeria’da “etnik temizlik” yapıldığına dair belirtiler olduğunu ifade ederek bu durumu kınadı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi keyfi gerekçelerle gözaltına almasını yoğunlaştırdığı kaydedilen raporda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün İsrail’in, “ordusunun soykırım eylemlerine girişmemesini sağlaması ve soykırıma teşviki önlemek ve cezalandırmak için her türlü tedbiri derhal alması” uyarısına yer verildi.

