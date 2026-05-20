BM raporunda İsrail’e ‘soykırım’ suçlaması

BM, raporda Filistin topraklarında ve işgal altındaki Batı Şeria’da “etnik temizlik” yapıldığına dair belirtiler olduğunu ifade ederek bu durumu kınadı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi keyfi gerekçelerle gözaltına almasını yoğunlaştırdığı kaydedilen raporda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün İsrail’in, “ordusunun soykırım eylemlerine girişmemesini sağlaması ve soykırıma teşviki önlemek ve cezalandırmak için her türlü tedbiri derhal alması” uyarısına yer verildi.