BM raporu: Eskiye dönmesi on yıllar alır… Gazze topyekûn çöküşe sürüklendi

İKİ yılı aşkın süredir İsrail’in işgal, abluka ve baskı politikalarına maruz kalan Gazze’de 10 Ekim’de Hamas ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından Filistinlilerin bir nebze de olsa dinmesini umduğu çile hâlâ sona ermedi. Henüz ikinci aşamasına geçilemeyen ateşkes ile uluslararası kamuoyunun dikkati Gazze’den uzaklaşırken Filistinliler, yardım tırlarının yetersizliği nedeniyle açlıkla ve İsrail ordusunun çeşitli bahanelerle gerçekleştirdiği ani saldırılar ile baş etmeye çalışıyor.

İYİLEŞME YILLAR SÜRER

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) tarafından dün yayınlanan bir rapora göre Gazze’de meydana gelen tahribatın boyutu, hem insani hem de ekonomik krizlerin art arda patlak vermesine neden oldu. 2024 yılında kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 161 dolara (yaklaşık 6 bin TL) gerilerken, yaşanan krizler “bölgenin geri kalmışlıktan çıkarak topyekûn bir çöküşe sürüklenmesine” yol açtı. Gazze’nin yeniden inşasının 70 milyar dolardan (yaklaşık 2 trilyon 970 milyar TL) fazla bir meblağa mal olacağı belirtilen raporda, “yabancı yardımların arttığı iyimser bir senaryoda bile, Gazze’nin Ekim 2023 öncesi refah düzeyine dönmesinin onlarca yıl alacağı” kaydedildi.

GÜNDE İKİ ÇOCUK ÖLÜYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) önceki gün Filistin meselesi de dahil olmak üzere Ortadoğu’daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuşan Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise yaklaşık altı hafta önce ilan edilen ateşkesten bu yana, İsrail’in bahaneler sunarak gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Gazze’de her gün 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Mansur, “İsrail’in yardım girişlerini geciktirerek, saldırılara tekrar başlayarak ve Sarı Hat üzerinden Gazze’deki işgali derinleştirerek” ateşkesi bozmaya çalıştığını belirtti. Gazze’deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail el Sevabite de, ateşkes planı kapsamında günde 600 yardım tırının bölgeye girmesi gerekirken, en fazla 200 yardım tırının girişine izin verildiğini açıklamıştı.

Gazze Şeridi’nde aşırı yağışlar nedeniyle taşkınlar yaşandı, çadırlar su altında kaldı.