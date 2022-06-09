Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

BM raporu: Dünya gıda felaketinin eşiğinde

#Birleşmiş Milletler#Ukrayna Savaşı#Gıda Krizi
BM raporu: Dünya gıda felaketinin eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada yaşanan mevcut gıda krizinin 2023 yılında küresel boyutlarda bir gıda felaketine dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Grynspan, Ukrayna savaşının gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin raporda, yükselen enerji maliyetleri ve Karadeniz’den gelen gübre arzındaki ticaret kısıtlamaları sebebiyle, gübre fiyatlarının gıda fiyatlarından bile daha hızlı yükseldiğini belirterek savaşın devamının pirinç gibi diğer temel gıdaları da kapsayacağını söyledi. Bunun kimsenin kaçamayacağı küresel bir kriz olduğunun altını çizen Grynspan, gıda fiyatlarındaki yüzde 10’luk bir artışın, en yoksul ailelerin gelirlerinde yüzde 5’lik bir düşüşü temsil edeceğini belirtti.

‘EŞİ GÖRÜLMEMİŞ KAOS’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Savaş, eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor” uyarısında bulundu. Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmek için Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini belirten Guterres, Ukrayna tahılının güvenli ve engelsiz bir şekilde Karadeniz üzerinden ihracatının sağlanması çağrısı yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birleşmiş Milletler#Ukrayna Savaşı#Gıda Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
BİR SORUDAN FAZLASI: Eve gelen yardımcı ne yiyor | Olay yemek değil sana verdikleri değer...

BİR SORUDAN FAZLASI: "Eve gelen yardımcı ne yiyor?" | 'Olay yemek değil sana verdikleri değer...'

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
BİR SORUDAN FAZLASI: Eve gelen yardımcı ne yiyor | Olay yemek değil sana verdikleri değer...

BİR SORUDAN FAZLASI: "Eve gelen yardımcı ne yiyor?" | 'Olay yemek değil sana verdikleri değer...'

#Yaşam