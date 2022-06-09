BM raporu: Dünya gıda felaketinin eşiğinde

Haberin Devamı

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Grynspan, Ukrayna savaşının gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin raporda, yükselen enerji maliyetleri ve Karadeniz’den gelen gübre arzındaki ticaret kısıtlamaları sebebiyle, gübre fiyatlarının gıda fiyatlarından bile daha hızlı yükseldiğini belirterek savaşın devamının pirinç gibi diğer temel gıdaları da kapsayacağını söyledi. Bunun kimsenin kaçamayacağı küresel bir kriz olduğunun altını çizen Grynspan, gıda fiyatlarındaki yüzde 10’luk bir artışın, en yoksul ailelerin gelirlerinde yüzde 5’lik bir düşüşü temsil edeceğini belirtti.



‘EŞİ GÖRÜLMEMİŞ KAOS’



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Savaş, eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor” uyarısında bulundu. Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmek için Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini belirten Guterres, Ukrayna tahılının güvenli ve engelsiz bir şekilde Karadeniz üzerinden ihracatının sağlanması çağrısı yaptı.