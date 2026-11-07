BM raportöründen kan donduran iddia: Avrupa ve İsrail'i hedef aldı

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilere yönelik cinsel saldırılarda Avrupa ülkelerinde özel olarak eğitilen köpeklerin kullanıldığını öne sürdü. Albanese, “Avrupalılar, insanlara tecavüz edecek köpekleri satarak bundan kazanç sağlıyor.” dedi.

Albanese, İrlanda Parlamentosu Avrupa İlişkileri Komisyonunda milletvekilleri ve senatörlerin sorularını yanıtladı. Avrupa'yı, “İsrail'in Filistin'den geri kalanları kolonize etmesinde suç ortağı” olarak nitelendiren Albanese, İrlanda'ya Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sürecinde uluslararası hukuk düzenini korumak için harekete geçme çağrısı yaptı. Ayrıca AB üyesi diğer ülkeleri de bu yönde ikna etmesini istedi.

“İSRAİL'İN SUÇLARI YENİ DEĞİL”

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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin geçmişte de yaşandığını belirten Albanese, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail her zaman çocuk öldürüyordu, yargısız infaz yapıyordu, keyfi gözaltı ve tutuklama yapıyordu, işkence ve tecavüz ediyordu. Filistinlilere karşı ilk tecavüz 1948'de kayıtlara geçti. Burada büyük oranda bir artış olsa da bu sefer sonu yok. Ayrıca burada yok etme niyeti var.”

Albanese, Avrupa ülkelerinde özel olarak eğitilen köpeklerin İsrail cezaevlerinde Filistinlilere yönelik cinsel saldırılarda kullanıldığına ilişkin tanıklıklar bulunduğunu öne sürdü.

“AVRUPALILAR TECAVÜZ İÇİN KÖPEK SATARAK KAZANÇ SAĞLIYOR”

İşkence ve cinsel saldırıya maruz kaldığını anlatan Filistinlilerin ifadelerine dikkat çeken Albanese, Avrupa'da eğitilen köpeklerin bu saldırılarda kullanıldığını iddia etti.

Albanese, konuya ilişkin şunları söyledi:

“İşkenceye ve tecavüze maruz kalmış insanların tanıklıklarını okuduğunuzda bunu anlıyorsunuz. Avrupa ülkelerinde eğitilmiş köpeklerin insanlara tecavüz etmek için kullanıldığına ilişkin tanıklıklar var. Avrupalılar, (İsrail'e) insanlara tecavüz edecek köpekleri satarak bundan kazanç sağlıyor. Bu, korkunç bir durum. Bütün bunları önlemek için hukuk düzenimizi kullanması gereken bir sistemimiz olması gerekirken bu sistemi kınadıkları için hapse atılan insanlar var.”

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“ÇOCUKLARIM EVDE UYURKEN İÇERİYE İNSANLAR GİRDİ”

Gerçeği dile getirmenin kendisi ve ailesi açısından risk oluşturduğunu söyleyen Albanese, yaşadığı bir olayı da anlattı.

Albanese, “Bir ay önce çocuklarım evde uyurken içeriye insanlar girdi. Riskin ne olduğunu iyi biliyorum.” ifadelerini kullandı.

İrlanda hükümetine kararlı davranma ve diğer ülkeleri de bu yönde teşvik etme çağrısı yapan Albanese, AB Dönem Başkanlığının önemine dikkat çekti.

Albanese, “AB Dönem Başkanlığı, İrlanda'nın tam da gerektiği zamanda uluslararası hukuka bağlılığını, Avrupa değerlerine dayalı prensip sahibi liderliğini, ezilen, baskı gören, istismara uğrayan, savaş felaketiyle karşı karşıya olan insanları ve çevreyi korumak kapasitesini göstermesi için tarihi bir şans.” diye konuştu.

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“SÖZDE ATEŞKESE RAĞMEN SOYKIRIM DEVAM EDİYOR”

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşananları tarif etmekte zorlandığını belirten Albanese, Gazze'deki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, “Sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. Gazze'de nüfus yerle bir edilmiş bir bölgenin üçte birlik alanına sıkıştırıldı. İsrail işgalini engelsizce genişletiyor. İsrail 3 yılda 74 bin 500'den fazla Filistinli öldürdü. Bunların en az 21 bin 700'ü çocuk. Yani günde ortalama 20 çocuk öldürüldü.” dedi.