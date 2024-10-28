BM raportörleri, Fransa'da sporculara yönelik başörtüsü yasağını "ayrımcılık" olarak eleştirdi

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BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbol ve basketbol federasyonlarının başörtülü oyuncuları amatör seviye dahil müsabakalardan men etme ve Fransa hükümetinin başörtülü Fransız sporcuların ülkelerini Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmesini engelleme kararının orantısız olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu karar, oyuncuların kimliklerini, dinlerini veya inançlarını özel ve kamusal alanda özgürce ifade etme ve kültürel hayata katılma haklarını ihlal ediyor. Sporculara yönelik başörtüsü yasakları ayrımcıdır ve geri alınmalıdır. Başörtüsü takan Müslüman kadın ve kızlar, kültürel ve sportif hayata katılım konusunda eşit haklara sahip olmalı ve parçası oldukları Fransız toplumunun tüm alanlarında yer almalı." ifadeleri kullanıldı.

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Devletin tarafsızlığı ve laik yapısının, ifade özgürlüğü ve din veya inanç özgürlüğü haklarına kısıtlamalar getirmek için meşru bir gerekçe olmadığına vurgu yapılan açıklamada, bu özgürlüklerin herhangi bir şekilde sınırlandırılmasının orantılı olması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Bu kısıtlamalar, uluslararası hukukta belirtilen amaçlardan birine ulaşmak için gerekli olmalı. Varsayımlar veya önyargılarla olmamalı ve kanıtlanabilen gerçeklerle haklı çıkarılmalı." denildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, başörtüsü takmayı seçen kadınlara ve kızlara yönelik hoşgörüsüzlük ve onların dışlanmasının önüne geçmekle ilgili tüm önlemleri alması gerektiği vurgulandı.