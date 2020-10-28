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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

BM, New York'taki genel merkezindeki toplantıları Kovid-19 vakalarının ardından iptal etti

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BM, New York'taki genel merkezindeki toplantıları Kovid-19 vakalarının ardından iptal etti
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BM üye ülkelerden Nijer'in BM Daimi Temsilciliği'nde 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından New York'taki genel merkezinde tüm fiziksel toplantıları iptal etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 193 üye ülkenin daimi temsilciliklerine gönderdiği mektupta, BM Genel Merkezi'ndeki tüm fiziksel toplantıların bir ülkenin daimi temsilciliğindeki Kovid-19 vakalarının üzerine bu hafta iptal edildiğini bildirdi.

New York'un salgının merkezi haline gelmesinin ardından faaliyetlerini bir süre sanal ortamda gerçekleştiren BM, vaka sayılarının düşmesiyle sınırlı sayıda kişiyle yeniden fiziksel katılımlı toplantılar düzenlemeye başlamıştı.

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