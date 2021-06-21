BM Mülteciler Temsilcisi Leclerc Hürriyet’e konuştu: Türkiye’ye daha çok destek olunmalı

BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, uluslararası toplumun, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelere daha çok destek vermesi gerektiğini söyledi. Leclerc, “Pandemiye ve küresel ateşkes çağrılarına rağmen çatışmalar insanları evlerinden etmeye devam ediyor” dedi. Hürriyet’e konuşan Leclerc, özetle şunları söyledi: “2020, dünya çapında zorla yerinden edilmedeki kesintisiz artışın dokuzuncu yılı. BMMYK’nın son yıllık Küresel Eğilimler raporuna göre, pandemiye rağmen 2020’de savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçan insan sayısı yaklaşık 82.4 milyon kişiye yükseldi. Bu, 2019’un sonunda zaten rekor seviyede olan 79.5 milyona ek olarak yüzde dörtlük bir artış ve on yıl öncenin iki katı olan bir rakam.

KORONAVİRÜS SALGINI

(Koronavirüs) Salgının etkisi, Türkiye gibi çok sayıda insana ev sahipliği yapan ülkelerde fazla oldu. Ancak pandemi bize bir arada olduğumuzda daha güçlü olduğumuzu da öğretti. Türkiye’nin mülteci ve göçmenleri de aşı programına dahil ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte, pandemi, devletlerin hem vatandaşlarının hem de mültecilerin ihtiyaçlarına cevap verme ihtiyaçlarını artırdığı için uluslararası toplumun Türkiye’ye ve çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan diğer ülkelere daha fazla destek vermesi gerekmektedir. Türkiye gibi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve topluluklar, ‘acil durum üzerine bir tane daha acil durum’ ile uğraşırken ek desteğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyuyor.

GEÇİM KAYNAKLARI

Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde, mülteciler de dahil olmak üzere hassas durumdaki kişiler, gelir ve geçim kaynaklarında ani ve beklenmedik bir kayıp veya azalma yaşadı.”

BİLGİ NOTU:

Mültecilerin durumunu uluslararası topluma daha iyi anlatabilmek için 20 Haziran günü, 2001 yılında ‘Dünya Mülteciler Günü’ ilan edildi. BMMYK’nın raporuna göre Türkiye, 3.7 milyon düzensiz göçmen ile son 7 yıldır dünya genelinde ilk sırada yer alıyor.

FRONTEX’E KARŞI KAMPANYA

AVRUPA Birliği’nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu birimi Frontex son dönemde hiç olmadığı kadar eleştirilerin odağında. Mültecilerin haklarını ihlal etme, geri itmeler ve hayati tehlikenin söz konusu olduğu durumları görmezden gelme gibi suçlamalar, 16 yıldır faaliyette olan Frontex’e yöneltilen eleştirilerden sadece bazıları. Avrupa Parlamentosu’nda sıkça ve yoğun şekilde eleştirilen, AB’nin yolsuzlukla mücadele birimi OLAF’ın hakkında soruşturma başlattığı, Avrupa Sayıştayı’nın kural dışı göçle mücadelede etkisiz kaldığı yönünde rapor hazırladığı Frontex, şimdi de sivil toplum örgütlerinin hedefinde. Aralarında Open Arms, Sea Watch ve Mediterranea’nın da bulunduğu çok sayıda örgütün destek verdiği ‘Frontex iptal edilsin’ adıyla oluşturulan ağ, ajansın feshedilmesini talep ediyor.

Ağın, AB üyesi ülkelere ve AB kurumlarına gönderdiği mektupta, bu yıl 740 kişinin Akdeniz’i geçmeye çalışırken öldüğü hatırlatılarak bu hayatların AB’nin insanları korumak yerine sınırlarını güçlendirme saplantısı nedeniyle kaybedildiği vurgulanıyor ve “AB’nin elinde kan var” ifadeleri kullanılıyor. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara