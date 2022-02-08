BM: Kuzey Kore kripto para çalıp füze yapıyor

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Siber güvenlik uzmanlarının hazırladığı raporda, Kuzey Kore’nin kripto para şirketleri ile finansal kurumlara düzenlenen siber saldırılardan yüz milyonlarca dolar elde ettiği, bu örtülü kaynakların da ülkenin nükleer ve balistik füze programlarının gelir kaynağını oluşturduğu belirtildi. Raporda ismi verilmeyen bir hükümetin aktardığına göre, 2019’dan Kasım 2020’ye kadarki süreçte çalınan dijital varlığın yaklaşık 316 milyon dolar olduğu, bunların da Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki kripto para borsalarından elde edildiği bildirildi. Böylece siber suç operasyonlarının tek bir noktadan ziyade dağıtılmasının hedeflendiği vurgulandı.

YAPTIRIM GELEBİLİR

Amerikan AP ajansının elde ettiği rapora göre, Kuzey Kore’nin 2021 yılında kripto para piyasaları ile yatırım şirketlerine düzenlediği 7 saldırı sonucu değeri 400 milyon dolar eden kripto para elde ettiği aktarıldı. Buralardan elde edilen paraların da titizlikle aklandığı belirtildi. Söz konusu BM raporuna göre, BM Güvenlik Konseyi’nde Kuzey Kore’ye karşı bazı yaptırımlar getirilmesi planlanıyor.