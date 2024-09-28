BM kürsüsünden İran’ı tehdit etti

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Gazze’de savaşı sürdürürken bir yandan da Lübnan’a ikinci bir cephe açarak dünyadan gelen barış çağrılarına kulak tıkamaya devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk kez Birlemiş Milletler Genel Kurulu’na hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün “Filistin’de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir” dediği Netanyahu, New York’ta protestolarla karşılandı. Netanyahu, konuşmasını yapmak için BM salonuna girdiğinde de Türk, Lübnan ve Filistin heyetleri dahil olmak üzere birçok delegasyon salonu terk etti. Az sayıda temsilcinin bulunduğu salonda konuşan Netanyahu, Ortadoğu’da yaşanan çatışma ortamı ve gerilimle ilgili İran’ı suçladı ve İsrail’in barış istediğini savundu.

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GERÇEKLERİ ANLATMAYA GELMİŞ

Konuşmasının başında bu yılki BM Genel Kurulu’na aslında katılmayı düşünmediğini ancak “BM kürsüsünden İsrail hakkında atılan yalanlar sonrası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için” gelmeye karar verdiğini söyleyen İsrail Başbakanı, “Buraya gerçeği anlatmaya geldim ve o gerçek şu ki İsrail barış istiyor” ifadelerini kullandı.

‘LANET’ VE ‘NİMET’ HARİTALARI

Ortadoğu’daki barış ve huzur ortamının bozulmasından İran’ı sorumlu tutan Netanyahu, İsrail’in “İran’ın laneti” ile “Araplar ve Yahudiler arasında tarihi bir normalleşmenin kutsaması” arasında bir konumda bulunduğunu savundu. Bir elinde “Lanet” diğer elinde “Nimet” başlıklı iki harita göstererek birinin İran’ın saldırgan tutumunu, diğerinin ise İsrail-Arap ilişkilerinin potansiyelini gösterdiğini söyleyen İsrail Başbakanı, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısından önce Suudi Arabistan’la normalleşmenin “çok yakın” olduğunu ifade etti. “Ancak İsrail, İran tarafından organize edilen savaş cephelerinde kendini savunmak zorunda kaldı” diyen Netanyahu, “İran bizi vurursa, biz de İran’ı vururuz. İran’da, İsrail’in elinin ulaşamayacağı bir yer yok. Bu tüm Ortadoğu için geçerli” sözleriyle Tahran yönetimini tehdit etti.





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‘HAMAS SİLAH BIRAKMALI’

Gazze’deki savaşın sona ermesi için “Hamas’ın teslim olması, rehineleri serbest bırakması ve silahlarını bırakması” gerektiğini söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, aksi takdirde İsrail’in “tam zafere kadar” savaşacağını belirtti. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına da değinen Netanyahu, Kuzey İsrail’de yaşayan 60 bin kişinin mülteci durumuna düştüğünü söyleyerek vatandaşları evlerine dönene kadar savaşacaklarını kaydetti.

BM’YE DE YÜKLENDİ

Binyamin Netanyahu BM kürsüsünden BM’ye yönelik eleştirilerde de bulundu. Kurumun bugüne kadar açık ara farkla en fazla kınamayı İsrail’e yaptığını kaydeden İsrail Başbakanı, yalnızca Tel Aviv yönetimine yapılan kınamaların “BM adına ahlaki bir leke” olduğunu ve kurumu “antisemitizm bataklığına” sürüklediğini savundu. Hakkında tutuklama talebinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarını da antisemitik olmakla itham eden Netanyahu, “gerçek savaş suçlularının Gazze, Suriye, İran ve Yemen’de olduğunu” iddia etti.

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PROTESTOLARLA KARŞILANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu salonunun yanı sıra New York kentinde de protestolarla karşılandı. Netanyahu Filistin yanlısı göstericiler ve savaş karşıtları tarafından hem BM binası önünde hem kaldığı otelin önünde protesto edildi. Polis otel çevresinde güvenlik önlemleri alırken, 10’dan fazla göstericiyi gözaltına aldı. İsrail bayrakları ve kampanya pankartları sallayan bir grup da BM genel merkezi yakınında toplanarak, “Netanyahu biz İsraillilere yalan söylediği gibi dünyaya yalan söyleyecek” açıklamasında bulundu. “Rehineleri eve getirin” ve “savaşı sonlandırın” yazılı dövizler taşıyan göstericiler arasında bulunan rehine yakını Zahiro Shahar Mor, Netanyahu’nun BM’de konuşacak olmasını eleştirerek, “Tüm dünyanın bunu kabul edip alkışlaması çok saçma” diye konuştu.