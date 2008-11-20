BM Kongo'ya 3 bin asker daha gönderiyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi BM Güvenlik Konseyi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görev yapan BM Barış Gücüne (MONUC) 3 bin dolayında yeni asker ve polis gönderilmesini kabul etti.

Konseyin 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı kararla, iç savaş yaşanan Demokratik Kongo'da 17 bin kişi civarında askeri ve polis birimleri olan MONUC'un askeri birimine 2 bin 785 yeni personel, polis birimine de 300 dolayında yeni polis gönderilecek.



Kararda yeni birimlerin Demokratik Kongo'ya 31 Aralık 2008 tarihine kadar konuşlandırılmaları öngörülüyor.



Demokratik Kongo'da 1999 yılından beri görev yapan ve BM'nin en büyük barışı koruma gücü olan MONUC'un gücünün son çıkan çatışmalarda yetersiz kaldığı belirtiliyordu.



BM'nin son verilerine göre, insani kriz yaşanan Demokratik Kongo'daki son çatışmalardan dolayı 250 bin kişi bulundukları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

