BM Kıbrıs’ta yeni yol haritası hazırlıyor

‘ERDOĞAN BELİRLEYİCİ OLDU’

Rum lider, BM’nin perde gerisinde yaptığı çalışmalarda Genel Sekreter’in mart ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin belirleyici olduğunu ileri sürdü. Hristodulidis, Erdoğan’ın bu görüşmede müzakerelere yeşil ışık yaktığını iddia etti.

YAZ AYLARINDA ZİRVE

Hristodulidis, Guterres ile görüştüğünü ve BM’nin önümüzdeki aylarda garantör ülkelerin de katılacağı bir zirve planladığını kaydetti. Doğu Akdeniz’de tek yanlı sürdürdükleri sondaj çalışmalarına da değinen Rum lider, ENI ve TOTAL şirketlerinin buldukları doğalgaz kaynaklarını Mısır üzerinden AB’ye satmaya başlayacağını da sözlerine ekledi. BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Holguin, Ada’da Türk ve Rum liderler arasında sürdürdüğü temaslara haziran ayında devam edeceğini açıklamıştı.