×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

BM Kıbrıs’ta yeni yol haritası hazırlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Nikos Hristodulidis#Guterres#Erdoğan
BM Kıbrıs’ta yeni yol haritası hazırlıyor
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 07:00

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununa yeni bir yol haritası hazırladığını, önümüzdeki aylarda temasların yoğunlaşacağını ve kapsamlı bir çözüm planının masaya konulabileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

‘ERDOĞAN BELİRLEYİCİ OLDU’

Rum lider, BM’nin perde gerisinde yaptığı çalışmalarda Genel Sekreter’in mart ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin belirleyici olduğunu ileri sürdü. Hristodulidis, Erdoğan’ın bu görüşmede müzakerelere yeşil ışık yaktığını iddia etti.

BM Kıbrıs’ta yeni yol haritası hazırlıyor

YAZ AYLARINDA ZİRVE

Hristodulidis, Guterres ile görüştüğünü ve BM’nin önümüzdeki aylarda garantör ülkelerin de katılacağı bir zirve planladığını kaydetti. Doğu Akdeniz’de tek yanlı sürdürdükleri sondaj çalışmalarına da değinen Rum lider, ENI ve TOTAL şirketlerinin buldukları doğalgaz kaynaklarını Mısır üzerinden AB’ye satmaya başlayacağını da sözlerine ekledi. BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Holguin, Ada’da Türk ve Rum liderler arasında sürdürdüğü temaslara haziran ayında devam edeceğini açıklamıştı.

Gözden Kaçmasınİlham almaya bize konsere komşuyaİlham almaya bize konsere komşuyaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nikos Hristodulidis#Guterres#Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!