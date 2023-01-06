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BM: Kıbrıs’ta çözüm umudu zayıfladı

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#Birleşmiş Milletler#Kıbrıs#Antonio Guterres
BM: Kıbrıs’ta çözüm umudu zayıfladı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması talebiyle Güvenlik Konseyi’ne hazırladığı raporda, Kıbrıs sorununda çözüm umudunun tehlikeli bir şekilde zayıfladığını bildirdi.

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Guterres, Türk ve Rum taraflarının kendi aralarında ve BM ile ilişkilerinde kötüye gidiş görüldüğünü vurguladı.

SINIRA RUM ÖZEL POLİSİ

Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporun taslak metninde, Türk ve Rum tarafları arasında bölücü söylemlerin arttığına ve çözüm sürecinde siyasi irade eksikliğine dikkat çekti. Guterres, Türk ve Rum liderlere suçlama söylemlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. Raporda, Kıbrıs Rum tarafının BM denetimindeki ara bölgeye dikenli teller döşeyerek düzensiz göçmenlere yönelik 300 kişilik özel polis kuvveti istihdam etmesi de eleştirildi. Raporda, Rum polis gücünün ara bölgede yapacağı denetimlerin önemli bir ‘ara bölge ihlali’ olacağı uyarısında bulunuldu. Rum yönetimi, raporda Kıbrıs sorununun çözüm umudunda kötüleşmeye dair yer alan ve taraflara eşit sorumluluk yükleyen ifadelerden rahatsız oldu. Fileleftheros ve Politis gazetelerinin haberlerine göre, Rum yönetimi, taslak raporda kaleme alınan ‘Türk tarafına bazı haklar sunulması gerektiği’ ifadesinin, KKTC ile BM Barış Gücü arasında askeri statü belirleyen bir anlaşma imzalanmasını kast ettiği endişesi yaşıyor.

 

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#Birleşmiş Milletler#Kıbrıs#Antonio Guterres

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