BM: Kıbrıs’ta çözüm umudu zayıfladı

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Guterres, Türk ve Rum taraflarının kendi aralarında ve BM ile ilişkilerinde kötüye gidiş görüldüğünü vurguladı.

SINIRA RUM ÖZEL POLİSİ

Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporun taslak metninde, Türk ve Rum tarafları arasında bölücü söylemlerin arttığına ve çözüm sürecinde siyasi irade eksikliğine dikkat çekti. Guterres, Türk ve Rum liderlere suçlama söylemlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. Raporda, Kıbrıs Rum tarafının BM denetimindeki ara bölgeye dikenli teller döşeyerek düzensiz göçmenlere yönelik 300 kişilik özel polis kuvveti istihdam etmesi de eleştirildi. Raporda, Rum polis gücünün ara bölgede yapacağı denetimlerin önemli bir ‘ara bölge ihlali’ olacağı uyarısında bulunuldu. Rum yönetimi, raporda Kıbrıs sorununun çözüm umudunda kötüleşmeye dair yer alan ve taraflara eşit sorumluluk yükleyen ifadelerden rahatsız oldu. Fileleftheros ve Politis gazetelerinin haberlerine göre, Rum yönetimi, taslak raporda kaleme alınan ‘Türk tarafına bazı haklar sunulması gerektiği’ ifadesinin, KKTC ile BM Barış Gücü arasında askeri statü belirleyen bir anlaşma imzalanmasını kast ettiği endişesi yaşıyor.