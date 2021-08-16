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Dünya
Haber Giriş: 16.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

BM kadın hakları konusunda endişeli

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BM kadın hakları konusunda endişeli

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bugün Afganistan’ı görüşmek için toplanacağını açıklandı.

Estonya ve Norveç’in talep ettiği toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Afganistan’daki durum hakkında rapor vereceği belirtildi. Öte yandan dün Guterres’in ofisinden yapılan açıklamada Afganistan’daki kadınların geleceği hakkında endişe duyulduğu belirtilerek, Taliban’a sivillerin korunması için itidal gösterme çağrısında bulunuldu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada bölgeden ciddi insan hakları ihlallerine dair raporlar gelmeye devam ettiği belirtilerek Guterres’in “özellikle zor kazanılmış hakları korunması gereken kadın ve kız çocuklarının geleceği konusunda endişeli” olduğu ifade edildi.

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