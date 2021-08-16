BM kadın hakları konusunda endişeli

Estonya ve Norveç’in talep ettiği toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Afganistan’daki durum hakkında rapor vereceği belirtildi. Öte yandan dün Guterres’in ofisinden yapılan açıklamada Afganistan’daki kadınların geleceği hakkında endişe duyulduğu belirtilerek, Taliban’a sivillerin korunması için itidal gösterme çağrısında bulunuldu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada bölgeden ciddi insan hakları ihlallerine dair raporlar gelmeye devam ettiği belirtilerek Guterres’in “özellikle zor kazanılmış hakları korunması gereken kadın ve kız çocuklarının geleceği konusunda endişeli” olduğu ifade edildi.

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