'BM İsrail'in üyeliğini iptal etmeli'

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Nobel Barış Ödülü sahibi Kuzey İrlandalı Katolik barış elçisi Mairead Maguire, "İsrail'in BM üyeliği ya askıya alınmalı ya da tamamen lağvedilmeli" dedi.
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde demeç veren 1976 Nobel Barış Ödülü sahibi Maguire, İsrail'in Filistinlilere bilhassa Gazze Şeridi'nde uyguladığı ablukanın kaldırılmasını istedi.
Nobel Barış Ödülünü 32 yıl önce yurttaşı Betty Williams (63) ile paylaşan 64 yaşındaki Maguire, İsrail'in yakın zamandaki Gazze kuşatmasına da karşı çıkıyor.
İsrail, geçen yıl Hamas'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirmesinden bu yana roket saldırılarına karşı bölgeyi kuşatma altında tutuyor.