BM İsrail’e tecavüzcüsün dedi... 31 vaka rapora girdi

KISA süre önce Amerikan New York Times gazetesinden Nicholas Kristof’un Filistinli mağdurlarla görüşerek yazdığı İsrail hapishanelerindeki cinsel şiddet resmen Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da teyit edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail güvenlik güçlerini çatışmalarda cinsel şiddet uygulamakla suçlanan tarafların yer aldığı BM kara listesine ekledi. Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve Haaretz gazetesi tarafından aktarılan rapora göre; İsrail Ordusu, İsrail Cezaevi Servisi ve sınır polisine bağlı Terörle Mücadele Birimi, başta gözaltı merkezleri olmak üzere Filistinlilere yönelik ağır cinsel suistimal ve hak ihlallerinden doğrudan sorumlu tutuldu. Rapor, İsrail yönetimine bu ihlalleri derhal durdurma ve sorumlulardan yargı önünde hesap sorma çağrısı yaptı. İsrail’den rapora tepki geldi.





DEAŞ’LA AYNI LİSTEDE

BM’nin Çatışmayla Bağlantılı Cinsel Şiddet Raporu’na göre, 2025 yılında İsrail-Filistin çatışması ekseninde yaşanan ve işkenceyle bağdaştırılan çok sayıda cinsel şiddet vakası resmi olarak teyit edildi. BM izleme heyetleri, Gazze ve Batı Şeria’da 14 erkek, 7 kadın, 9 çocuk ve 1 kız çocuğu olmak üzere toplam 31 mağdurun kimliğini tespit etti. Kan donduran vakaların 13’ünün 2025 yılında, 18’inin ise 2023 ve 2024 yılları arasında meydana geldiği belgelendi. Kara liste niteliğindeki raporda aralarında DEAŞ’ın da bulunduğu 77 devlet ve devlet dışı aktör, cinsel şiddet suçlusu olarak yer alıyor.

HEPSİ TEK TEK SIRALANDI

Raporda, uygulanan şiddetin boyutu, “Söz konusu ihlaller; yabancı cisimlerle yapılanlar dahil tecavüz, toplu tecavüz, tecavüz girişimi, cinsel organlara yönelik ağır fiziksel şiddet, cinsel organların hedef alınarak ateşli silahla vurulması, göğüs ve üreme organlarına yönelik tacizler, görünürde hiçbir güvenlik gerekçesi olmaksızın dayatılan çıplak arama, zorla çıplak bırakma ve tecavüz tehditlerinden oluşmaktadır” ifadeleriyle aktarıldı. Cinsel şiddet mağdurları arasında sahada görev yapan gazeteciler ile insan hakları savunucularının da bulunduğu ifade edildi.

CEZASIZLIK İKLİMİ

İsrail devlet mekanizmalarında Filistinlilere yönelik ihlallerde “sistematik bir hesap verebilirlik eksikliği” olduğu ve bunun kurumsal bir “cezasızlık iklimi” yarattığı da sert bir dille eleştirildi. Bu duruma somut örnek olarak Sde Teiman askeri kampı gösterildi. Şubat 2025’te kamptaki ağır bir darp ve suistimal olayı nedeniyle 5 İsrail yedek askerine dava açıldığı ancak suçlamaların Mart 2026’da tamamen düşürüldüğü hatırlatıldı.

TEL AVİV TEPKİLİ

İsrail yönetimi ise rapor ve kara liste kararından dolayı BM’ye sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM yönetiminin Tel Aviv’i “sistematik biçimde hedef aldığını” savunurken, İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, kara liste kararının “kabul edilemez” olduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri ile ekibini İsrail hakkında “yalan yaymakla” suçlayan Danon, ülkesinin Guterres ile tüm temaslarını keseceğini açıkladı.

NETANYAHU’NUN GAZZE’Yİ YUTMA PLANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir konferansta İsrail ordusuna Gazze Şeridi’nde işgal ettikleri alanların yüzde 70’e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi. Dinleyicilerden gelen “Yüzde 100” çağrısı üzerine ise, “Sırayla gidelim. Önce yüzde 70. Şimdilik oradan başlayalım” dedi.