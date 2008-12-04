BM: Irak'ta ciddi insan hakları ihlalleri var

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi BM, Irak'ta "ciddi insan hakları ihlalleri" olduğunu bildirdi.

BM Irak'a Yardım Misyonunun yayımladığı 6 aylık raporda, Irak'ta güvenlik konusunda genel anlamda ilerlemeler kaydedilmesine rağmen ciddi insan hakları ihlallerinin belirsiz kaldığı ifade edildi.



Irak'ta çok sayıda cezaevini ziyaret etme imkanı bulan misyonun raporunda, ülke genelinde tutukluların durumunun "büyük endişe" uyandırdığına dikkat çekildi.



Güvenlik güçleri tarafından tutuklulara kötü muamele ve işkence uygulandığına dair çok sayıda vaka olduğu vurgulanan raporda, sorumluların cezalandırılmadığı, birçok tutuklunun aylarca avukattan yararlanamadığı, hatta bazılarının haklarında herhangi bir suçlama yapılmadığı belirtildi.



Raporda, silahlı milislerin hedefi olan azınlıkların durumunun da endişe verdiği, azınlık üyelerinin şiddet, tehdit ve cinayete kurban gittikleri bildirildi.



Kadınların durumunun ise "acil tedbir" gerektirdiği ifade edilen raporda, "daha muhafazakar giyinmeye" itilen üniversitelerdeki genç kızlara yönelik çok sayıda hırpalama vakasının görüldüğüne dikkat çekildi.



Başta kuzeyde olmak üzere kadınların kaçırıldıklarına ve aile içi şiddete maruz kaldıklarına dair vakalardan da söz edilen raporda, namus cinayetlerinin de halen çok yaygın olduğu vurgulandı.

