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Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

BM: İnsanlık tehlike altında

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BM: İnsanlık tehlike altında
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Koronavirüs endişesi tüm dünyada sürerken, Birleşmiş Milletler’den (BM) peş peşe uyarılar geldi. “İnsanlık tehdit altında, küresel eylem şart.”

Dünyada 3 milyardan fazla kişiye sokağa çıkma kısıtlamaları getirilirken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten çarpıcı bir açıklama geldi. “COVID-19 insanlığı tehdit ediyor ve bütün insanlık bununla mücadele etmek zorunda. Küresel eylem ve dayanışma hayati önemde. Ülkelerin bireysel mücadeleleri yeterli olmayacak” dedi. Virüsün “çatışmaların, doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin mağduru olan ülkelere” sıçramakta olduğunu kaydeden Genel Sekreter, gelişmiş ülkelerden, bu bölgelere 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunmalarını istedi.

Birçok ülkede insanların sıkışık mülteci kamplarında yaşadığını hatırlatan Guterres, bu insanların ellerini yıkayabilmek için su ve sabuna erişimlerinin olmadığını ve hasta olmaları durumunda hastane yatağı ve solunum cihazlarına da erişebilecek durumda olmadıklarını ifade etti. Guterres, “Eğer kararlı biçimde harekete geçmezsek, korkarım ki virüs en kırılgan ülkelerde yer edinecek ve gezegende yayılmayı sürdürürken sınırları umursamaksızın dünyanın geri kalanını da tehlikeye sokacak” dedi.

GIDA KITLIĞI UYARISI

Bu arada, koronavirüse karşı mücadele için alınan sert önlemlerin, küresel gıda kıtlığına neden olabileceği belirtiliyor. İngiliz Guardian gazetesine konuşan BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) baş ekonomisti Maximo Torero, korumacı politikaların ve azalan iş gücünün küresel kıtlığı tetikleyebileceğini söyledi. Torero, birçok ürün için hasat zamanı gelmesine rağmen mahsulleri toplayacak işçilerin kısıtlamalar nedeniyle tarlalardan uzak kaldığı belirtiliyor. Sınırların kapatılması ile gümrük ve ithalata sınırlamalar getirilmesinin sonuçlarının da haftalar içinde görüleceğine dikkat çekiliyor. Torero şu uyarıda bulundu: “Serbest ticarete karşı alınan tüm önlemler, ters etki yaratacaktır. Şimdi ticarete sınırlama koyma zamanı değil, dünyadaki gıda dolaşımını koruma zamanı.”

 

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