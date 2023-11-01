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BM İnsan Hakları Konseyi: Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar savaş suçu anlamına gelebilir

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#Birleşmiş Milletler#İsrail#Cibaliye Mülteci Kampı
BM İnsan Hakları Konseyi: Cibaliye Mülteci Kampına düzenlenen saldırılar savaş suçu anlamına gelebilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 23:36

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından İsrail’in Cibaliye Mülteci Kampı’na dün ve bugün düzenlediği saldırılar hakkında yapılan açıklamada, “Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıların savaş suçu anlamına gelebilecek orantısız saldırılar olduğuna dair ciddi endişelerimiz var” denildi.

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BM, İsrail’in dün ve bugün Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıların “savaş suçu” teşkil edebileceği ifade etti. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırılarının ardından çok sayıda sivil can kaybı ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bunların savaş suçu anlamına gelebilecek orantısız saldırılar olduğuna dair ciddi endişelerimiz var” denildi.

BM İnsan Hakları Konseyi: Cibaliye Mülteci Kampına düzenlenen saldırılar savaş suçu anlamına gelebilir

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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#Birleşmiş Milletler#İsrail#Cibaliye Mülteci Kampı

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