BM haftasında Şara öne çıkan isimlerden

Haberin Devamı

Şara, önceki gün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü. Buluşmada, Suriye’nin geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukları ele aldıklarını aktaran Costa ve Leyen, AB’nin zararlı dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı, barışçıl ve Suriyelilerin liderliğinde bir geçiş sürecini desteklediğini kaydetti.

MELONİ’NİN BAKIŞI

Şara daha sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya geldi. Jest ve mimikleriyle birçok kez gündem olan İtalyan lideri Giorgio Meloni, bu kez de Şara’ya attığı bakışlarla sosyal medyada konuşuldu. Daha önce Amerikan CBS News televizyonuna ve Concordia Zirvesi’nde ABD’nin eski Irak Komutanı ve eski CIA Direktörü David Petraeus’a mülakat veren Şara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüşmüştü.