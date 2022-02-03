BM Güvenlik Konseyi’ne Kuzey Kore için acil çağrı

Haberin Devamı

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Beyaz Saray yetkililerinin, Kuzey Kore’nin pazar günü yaptığı son füze denemesini, yaptırımlardan kurtulmayı amaçlayan ve endişeye sebep olan provokatif eylemlerinin bir parçası olarak gördükleri vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kore Yarımadası’nı nükleer güçten temizlemek adına “bir çıkış yolu bulmak için” Pyongyang yönetimiyle masaya oturmaya hazır olduklarını söylemişti. Kuzey Kore, pazar günü Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak bu yılki yedinci füze denemesini gerçekleştirmişti. Öte yandan İngiltere, Fransa ve Almanya ortak bir bildiri yayımlayarak Kuzey Kore’nin “uluslararası güvenliği baltalayan ve BMGK kararlarını ihlal eden eylemlerini” kınadıklarını belirtti.