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BM Güvenlik Konseyi'nden acil 'Ukrayna' toplantısı

#BMGK#Ukrayna#RUSYA
BM Güvenlik Konseyinden acil Ukrayna toplantısı

Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi Toplantısı başladı. Acil toplantının gündemi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıması ve bölgede artan gerilim ve son gelişmeler görüşülüyor.

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Toplantıda söz alan İngiltere temsilcisi, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Rusya'ya yaptırım uygulanmalı. Rusya bizi yolun sonuna getirdi" ifadelerini kullandı.

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