BM Güvenlik Konseyi'nde Reisi için saygı duruşu... İsrail tepki gösterdi

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BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Mozambik Büyükelçisi Pedro Comissario Afonso, konseyin bugünkü oturumunun açılışında salondakileri dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Afonso, “Oturuma başlarken Rusya, Çin ve Cezayir delegasyonlarının talebi üzerine ve Güvenlik Konseyi üyeleri adına hazır bulunan herkesten ayağa kalkmalarını ve helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve tüm yolcuların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını ve bu şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran İslam Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve taziyelerini sunmalarını rica ediyorum” dedi.

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ULUSLARARASI NÜKLEER GÜVENLİK KONFERANSI’NDA DA REİSİ İÇİN SAYGI DURUŞU

BM bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından Viyana’da gerçekleştirilen Uluslararası Nükleer Güvenlik Konferansı’nın açılış oturumunda da kazada ölen Reisi ve beraberindekiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, “Bu zor dönemde düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleri ve İran halkıyla birlikte” dedi.

"GÜVENLİK KONSEYİ DÜNYA BARIŞI İÇİN BİR TEHLİKE HALİNE GELDİ"

Reisi ve beraberindeki heyet için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına İsrail sert tepki gösterdi.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan yayınladığı video mesajda, “BM Güvenlik Konseyi, binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu, toplu katliam yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi anısına bugün saygı duruşunda bulundu. Rehinelerimizi kurtarmak için hiçbir çaba sarf etmeyen bu organ, bugün başlarını İran'da, İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan bir adama eğdi. Güvenlik Konseyi'nde bundan sonra ne olacak? Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu? Güvenlik Konseyi dünya barışı için bir tehlike haline geldi” dedi.