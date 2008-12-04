BM Güvenlik Konseyi'nde Hırvatistan dönemi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Barcelona ile anlaşan Xaviden Al Sadda duygusal vedaBarcelona ile anlaşan Xavi'den Al Sadd'a duygusal veda!#Barcelona
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

BM Güvenlik Konseyi'nde Hırvatistan dönemi

BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın BM Daimi Temsilcisi Neven Jurica, bu ay terörizmle mücadele konusuna önemli bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

Hırvatistan Büyükelçisi Jurica, Konsey'in dönem başkanlığının Kosta Rika'dan Hırvatistan'a geçmesi dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi ve bu ayki çalışma programıyla ilgili bilgi verdi.

Jurica'nın verdiği bilgiye göre BM Güvenlik Konseyi (BMGK) bu ayın 15'inde adada görev süresi dolacak olan BM Barış Gücü (UNFYCIP) çerçevesinde Kıbrıs konusunu da görüşecek. Konseyin barış gücünün görev süresini yeniden 6 aylığına uzatması öngörülüyor.

Konseyin programının bu ay son derece yoğun olacağını belirten Jurica, Hırvatistan Devlet Başkanı Stjepan Mesic'in 9 Aralık'ta Hırvatistan'ın girişimiyle BMGK'da düzenlenecek terörle mücadele konulu toplantıya başkanlık edeceğini, bu toplantının Hindistan'da meydana gelen son terör saldırılarının ertesinde düzenlemesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Jurica bu kapsamda BMGK'nın terörle mücadelede uluslararası topluma “güçlü bir dayanışma mesajı” vermesinin doğru olacağını ifade etti.

Büyükelçi Jurica, BMGK'nın gündemindeki diğer konuların ise Orta Doğu, Lübnan'da özel mahkemenin kurulmasına yönelik gelişmeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo'nun Darfur ile ilgili vereceği brifing, Irak ve Afrika'daki diğer gelişmeler olduğunu belirtti.

Jurica 16 Aralık'ta da Somali'deki korsanlıklarla ilgili bir oturumun düzenleneceğini ve bu toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'in gelmesinin beklendiğini söyledi.

Büyükelçi Jurica bir soru üzerine, Hırvatistan'ın 18 yıllık bağımsızlık tarihinde ilk kez BMGK başkanlığı yapacağını da belirterek bu açıdan bu durumun “tarihi bir başarı ve rol” olduğunu ifade etti. Jurica, geçici üye olarak Hırvatistan'ın gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını BMGK'ta yeterince gündeme getirmediği yönündeki endişelerle ilgili bir soruyu ise “Hırvatistan'ın dış politikası tutarlıdır ve iyi bilinmektedir” diyerek yanıtladı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin