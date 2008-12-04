BM Güvenlik Konseyi'nde Hırvatistan dönemi

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın BM Daimi Temsilcisi Neven Jurica, bu ay terörizmle mücadele konusuna önemli bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

Hırvatistan Büyükelçisi Jurica, Konsey'in dönem başkanlığının Kosta Rika'dan Hırvatistan'a geçmesi dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi ve bu ayki çalışma programıyla ilgili bilgi verdi.



Jurica'nın verdiği bilgiye göre BM Güvenlik Konseyi (BMGK) bu ayın 15'inde adada görev süresi dolacak olan BM Barış Gücü (UNFYCIP) çerçevesinde Kıbrıs konusunu da görüşecek. Konseyin barış gücünün görev süresini yeniden 6 aylığına uzatması öngörülüyor.



Konseyin programının bu ay son derece yoğun olacağını belirten Jurica, Hırvatistan Devlet Başkanı Stjepan Mesic'in 9 Aralık'ta Hırvatistan'ın girişimiyle BMGK'da düzenlenecek terörle mücadele konulu toplantıya başkanlık edeceğini, bu toplantının Hindistan'da meydana gelen son terör saldırılarının ertesinde düzenlemesi açısından önemli olduğunu söyledi.



Jurica bu kapsamda BMGK'nın terörle mücadelede uluslararası topluma “güçlü bir dayanışma mesajı” vermesinin doğru olacağını ifade etti.



Büyükelçi Jurica, BMGK'nın gündemindeki diğer konuların ise Orta Doğu, Lübnan'da özel mahkemenin kurulmasına yönelik gelişmeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo'nun Darfur ile ilgili vereceği brifing, Irak ve Afrika'daki diğer gelişmeler olduğunu belirtti.



Jurica 16 Aralık'ta da Somali'deki korsanlıklarla ilgili bir oturumun düzenleneceğini ve bu toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'in gelmesinin beklendiğini söyledi.



Büyükelçi Jurica bir soru üzerine, Hırvatistan'ın 18 yıllık bağımsızlık tarihinde ilk kez BMGK başkanlığı yapacağını da belirterek bu açıdan bu durumun “tarihi bir başarı ve rol” olduğunu ifade etti. Jurica, geçici üye olarak Hırvatistan'ın gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını BMGK'ta yeterince gündeme getirmediği yönündeki endişelerle ilgili bir soruyu ise “Hırvatistan'ın dış politikası tutarlıdır ve iyi bilinmektedir” diyerek yanıtladı.



