BM gibi gemiye operasyon! İran, ABD’ye gitmekte olan Türk gemisine komando indirdi

Haberin Devamı

MASKELİ İran komandoları, ABD’ye petrol taşıyan bir tanker gemisine, perşembe günü Umman Körfezi’nde uluslararası suları geçerken helikopterle baskın düzenledi. İran donanması tarafından ele geçirilen Marshall Adaları bandıralı geminin kaptanı, kontrolü kaybetmeden hemen önce imdat çağrısı yaptı. O anların İran devlet televizyonunca yayınlanan videosunda, helikopterden sarkıttıkları iplerle Advantage Sweet adlı geminin güvertesine İranlı askerlerin indiği görülüyor.



‘KAZA OLDU’ İDDİASI



Tahran, tankerin çarşamba geç saatlerde Basra Körfezi’nden geçtiği sırada bir İran gemisiyle çarpıştığını, operasyonun bu nedenle düzenlendiğini öne sürdü. İran devlet haber ajansı IRNA, kazaya karışan İran gemisinin bazı mürettebatının denizde kaybolduğunu, diğerlerinin de yaralandığını aktardı. Ancak haberde, bu iddiayı destekleyecek bir kanıt ya da geminin ismi gibi ayrıntılara yer verilmedi. Geminin Türk sahipli İsviçre merkezli işletmecisi Advantage Tankers, deniz aracının “İran donanması tarafından bir limana götürüldüğünü” söyledi. Şirket, tamamı Hintli olan 24 mürettebata yönelik bir tehdit bulunmadığını düşündüklerini aktardı.



ŞİRKET, KARAMEHMET’İN KIZININ



2014 yılında İsviçre merkezli kurulan Advantage Tankers’ın çoğunluk hisseleri, Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet’in kızı Gülsün Nazlı Karamehmet Williams’a ait. Şirketin internet sayfasında yer alan bilgiye göre, filolarında en yaşlısı 2006 üretimi 22 adet gemi bulunuyor.



İKİ YILDA BEŞİNCİ VAKA



Tanker, California merkezli Chevron şirketine teslim edilmek üzere Kuveyt ham petrolünü ABD’nin Houston şehrine taşıyordu, 7 Haziran’da buraya ulaşması planlanmıştı. Bölgede görev yapan ABD’nin 5’nci filosu, bunun son iki yılda Tahran tarafından el konulan beşinci ticari gemi olduğunu söyledi. Açıklamada, “İran’ın gemilere yönelik tacizi denizcilik ve küresel ekonomi için tehdit oluşturuyor” denildi. Son olarak geçen mayıs ayında İran iki Yunan tankerine el koymuş, deniz araçları ancak kasım ayında serbest kalmıştı.

Haberin Devamı

TANKERİN KÜNYESİ:

Haberin Devamı

- Taşıdığı yük: Kuveyt petrolü



- Rotası: ABD, Houston



- Üretici: Güney Koreli Samsung



- Sahibi: Çinli SPDBFL Leasing şirketi



- İşletmeci: İsviçre merkezli Türk firması



- Bandırası: Marshall Adaları



- Mürettebat: Hintli



- El koyan: İran



- Operasyon yeri: Umman Körfezi