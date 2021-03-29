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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

BM Genel Sekreteri'nden 'Uygur' açıklaması

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BM Genel Sekreteri'nden 'Uygur' açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, BM İnsan Hakları heyetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde sınırsız erişimle inceleme yapabilmesi için Çin makamları ile "ciddi müzakere" halinde olduklarını bildirdi.

Kanada resmi yayın organı CBC'ye açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Şu anda BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisi ile Çinli yetkililer arasında, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlallerine dair iddiaları araştırmak için ciddi müzakere yapılıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne BM yetkililerinin girmesine izni verme konusunda umarım yakında bir anlaşmaya varılacak ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri kısıtlama veya sınırlama olmaksızın Çin'i ziyaret edebilecek." dedi.

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Çin makamlarının da ziyarete sıcak baktığını belirten Guterres, "Bizim için ziyaretin, kurumun istediği her şeye sınırsız erişiminin sağlandığı bir misyon olması önemli. Ziyaretin bu şekilde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Çin'i Hong Kong'da insan haklarına saygı göstermeye çağırmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Çin'in ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili endişelerini anlıyor ve saygı duyuyoruz ancak aynı zamanda Hong Kong halkının iradesine saygı duyulması gerektiğine de inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Guterres ayrıca Çin'de tutuklu bulunan Kanada vatandaşlarının insan haklarının güvence altına alınması gerektiğini kaydederek, BM'nin bu ve benzeri birçok durumu endişeyle izlediğini söyledi.

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