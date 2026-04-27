BM Genel Sekreteri Guterres'ten nükleer tehlike uyarısı

Haberin Devamı

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 22 Mayıs'a kadar devam edecek olan "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) Taraf Devletlerin 11'inci Gözden Geçirme Konferansı"nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konferansın nükleer yok oluş tehdidine karşı insanlığı korumak için bir araya gelme ve birlikte hareket etme fırsatı sunduğunu belirten Guterres, İkinci Dünya Savaşı sonrası nükleer silahlanma yarışında insanlığın potansiyel bir nükleer kıyametin gölgesinde yaşadığını vurguladı.

'NÜKLEER KILIÇLAR BİR KEZ DAHA ŞIKIRDIYOR'

Guterres, "Bugün, kolektif bir unutkanlık hali hakim. Nükleer kılıçlar bir kez daha şıkırdıyor. Güvensizlik hüküm sürüyor. Zor kazanılmış normlar aşınıyor. Silah kontrolü ölüyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Küresel askeri harcamaların geçen yıl 2,7 trilyon dolara fırladığını aktaran Guterres, on yıllardır ilk kez nükleer savaş başlığı sayısının arttığını ve nükleer testlerin yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Bu konferansın NPT'nin gelişmesine zemin hazırlaması gerektiğini dile getiren Guterres, "Ülkeler, hiçbir çekince, koşul, gecikme ve mazeret olmadan antlaşma kapsamındaki sözlerini tutmalıdır." diye konuştu.

NÜKLEER TEHDİT DAHA DA ARTTI

Guterres, ayrıca bugünkü nükleer tehdidin, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi hızla gelişen teknolojilerden kaynaklanan yeni tehlikelerle daha da arttığını ifade etti.

Guterres, nükleer silahlar ile yeni teknolojiler arasındaki bağlantının da ele alınması gerektiğini ifade ederek "Bu konferans, nükleer silahlar ortadan kaldırılana kadar insanlığın bunların kullanımı üzerindeki kontrolünü asla bırakmamasını sağlamalıdır ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer bilim ve teknolojinin faydalarına erişimi genişletmeye yardımcı olmalıdır." dedi.

Çok geç olmadan nükleer silahlar konusundaki kolektif unutkanlığın kırılması çağrısı yapan Genel Sekreter, "Bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimize olan inancımızı tazeleyelim. İnsanlığın üzerindeki bu kara bulutu kaldırmak için acilen harekete geçelim." açıklamasını yaptı.