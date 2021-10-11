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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afganistan mesajı: 'Tüm dünya ağır bedel öder'

#Taliban#Afganistan#Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Guterresten Afganistan mesajı: Tüm dünya ağır bedel öder

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasına yönelik sözünü tutmamasından derin endişe duyduğunu belirterek, Taliban'a uluslararası insan hakları kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Guterres ayrıca Afganistan'a yardım edilmediği takdirde tüm dünyanın ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti.

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Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krizin giderek büyüdüğü ve nüfusun yarısı olan yaklaşık 18 milyon kişiyi etkilediğini söyledi.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının ardından ülkenin mal varlıklarının dondurulması ve kalkınma yardımlarının durmasıyla ekonominin çökme noktasına geldiğine dikkati çeken Guterres, "Ekonomiye yeniden nefes aldırmanın yollarını bulmalıyız." dedi.

"ÇÖKÜŞÜN ÖNLENMESİ İÇİN EKONOMİYE LİKİDİTE SAĞLANMALI"

Guterres, bunun uluslararası yasalar ihlal edilmeden ya da ilkelerden taviz verilmeden yapılabileceğini belirterek, çöküşün engellenmesi için ekonomiye likidite sağlanması çağrısında bulundu.

"Taliban'ın Afgan kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutmamasından özellikle endişe duyuyorum." diyen Guterres, "Taliban'a uluslararası insan hakları ve insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme, kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, Afgan ekonomisinin yüzde 80'nin kayıt dışı olduğunu ve ekonomide kadınların baskın rolü bulunduğunu vurgulayarak, "Kadınlar olmadan Afgan ekonomisinin ve toplumunun düzelmesi mümkün değil." diye konuştu.

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"AFGANİSTAN'A YARDIM ETMEZSEK TÜM DÜNYA BEDEL ÖDER"

Genel Sekreter Guterres, "Afganlara yardım etmek için bir an önce harekete geçmezsek, sadece onlar değil tüm dünya ağır bir bedel ödeyecek. Gıda, iş ve hakları olmazsa daha fazla Afgan'ın daha iyi bir yaşam için ülkeden kaçışını göreceğiz. Uyuşturucu, suç ve terörist ağları da muhtemelen artacak. Bu durum da sadece Afganistan'ı değil, bölgeyi ve dünyanın geri kalanını olumsuz etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Afgan halkının Taliban yüzünden toplu bir şekilde cezalandırılamayacağını ve BM'nin Taliban'dan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırabilmek için engelsiz erişim istediğini belirten Guterres, Afgan ekonomisine sivil toplum örgütleri ve BM üzerinden likidite sağlanabileceği önerisinde bulundu.

Ekim sonlarına doğru İtalya'nın başkenti Roma'da toplanacak G20 ülkeleri liderlerine Afganistan mesajı sorulan Guterres, "Son derece karmaşık olan bu konuda uluslararası toplum yavaş hareket etti." yanıtını verdi.

"AFGAN KADINLARIN HAKLARINI SAVUNMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

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Guterres, AA muhabirinin "Taliban'ın kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutmadığı konusunda endişeleriniz var, Taliban bunu geçmişte de yapmadı, şimdi de yapmadığını görüyoruz. Taliban'ın verdiği sözleri yerine getirmesi konusunda BM'nin bir planı var mı?" sorusuna, "Taliban ile her gün temastayız. Yavaş sonuç alıyoruz. Her bölgede ayrı ayrı her gün Taliban ile görüşüyoruz...Kadınların hakları için her gün mücadele veriyoruz. Bazı yerlerde başarısız da olabiliriz ama size söz verebileceğim bir şey varsa o da asla vazgeçmeyeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

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#Taliban#Afganistan#Antonio Guterres