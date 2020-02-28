MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
GeriDünya BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 28.02.2020 - 06:13,Son Güncelleme:/

BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
Abone Olgoogle-news

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi.

"İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu. Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle