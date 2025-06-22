×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

BM Genel Sekreteri Guterres: "Bu çatışma kontrolden çıkmak üzere"

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres#ABD#İran
BM Genel Sekreteri Guterres: Bu çatışma kontrolden çıkmak üzere
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 08:43

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD’nin İran’a yönelik hava saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ABD’nin İran’a karşı güç kullanımından ciddi şekilde endişe duyuyorum. Bu, zaten uçurumun kenarında olan bir bölgede tehlikeli bir tırmanıştır ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdittir" dedi.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısı sonrası açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu çatışma kontrolden çıkmak üzere

Guterres açıklamasında, "Bugün ABD’nin İran’a karşı güç kullanımından ciddi şekilde endişe duyuyorum. Bu, zaten uçurumun kenarında olan bir bölgede tehlikeli bir tırmanıştır ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdittir. Bu çatışmanın hızla kontrolden çıkma riski artıyor; bu durum siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçlar doğurabilir. Üye Devletleri, gerginliği azaltmaları ve BM’nin şartı ve diğer uluslararası hukuk kuralları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum. Bu tehlikeli zamanda, kaos sarmalına kapılmamak çok önemlidir. Askeri bir çözüm yok. İlerlemenin tek yolu diplomasidir. Tek umut barıştır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres#ABD#İran

BAKMADAN GEÇME!