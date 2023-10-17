BM Genel Sekreteri dünyayı uyardı: Uçurumun eşiğindeyiz

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İsrail ordusunun Gazze’yi hedef alan saldırıları sonrası meydana gelen sivil kayıplar, bölgedeki insani krizi doruk noktasına taşıdı. “Ortadoğu’da uçurumun eşiğindeyiz” ifadesini kullanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’e Gazze’ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas’a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı. Son verilere göre İsrail’in 10 gündür sürdürdüğü hava bombardımanı ve top atışları sonucu ölen sivil Filistinlilerin sayısı 2 bin 808’e çıkarken,11 bine yakın kişinin de yaralandığı belirtildi.

ENKAZ ALTINDA EN AZ BİN KİŞİ

Filistinli sivil savunma yetkilileri, İsrail tarafından günlerdir yoğun bir şekilde bombalanan Gazze Şeridi’nde binden fazla kişinin yıkılan binaların enkazı kaldığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in sürdürdüğü bombardımanda sivillerin yaşadığı 2 bin 180’den fazla binanın doğrudan hedef alındığı belirtilirken enkaz altında olanların çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.

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ATEŞKES İDDİASI YALANLANDI

Öte yandan dün sabah, ABD, İsrail ve Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze’nin güneyinde bir ateşkes ilan edeceği öne sürüldü. Ateşkes iddiası kısa bir süre sonra İsrail tarafından yalanlandı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de Refah Sınır Kapısı’nın açılması konusunda yürütülen görüşmelerde bir ilerleme olmadığını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed El Mandhari, bölgede 24 saatlik yakıt, su ve elektrik kaldığını belirterek” tam bir felaket yaşanmadan Mısır sınırında bekleyen yardım konvoylarının geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

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SU TEDARİKİ İŞE YARAMIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinli için verdiği tahliye emri sonrası 600 binden fazla Filistinli sivil, evlerini geride bırakarak güneydeki Han Yunus başta olmak üzere Filistin kentlerine ulaştı. Bu da Gazze Şeridi’nin kuzeyinde hâlâ 500 binden fazla sivilin bulunduğunu gösteriyor. İsrailli yetkililer, Gazze’nin güney bölgelerine su tedarikine tekrar başlanması konusunda Netanyahu ile ABD Başkanı Biden arasında anlaşmaya varıldığını söyledi. Ancak tam kuşatma altındaki bölgede suyu dağıtacak pompaları çalıştırmak için elektrik ve yakıt bulunmuyor.