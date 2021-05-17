BM Genel Sekreteri: Anlamsız döngüyü sonlandırın

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve bölgede düşmeyen tansiyonu görüşmek üzere ilk kez açık düzenlediği acil toplantısında, Filistin ile İsrail arasındaki “anlamsız kan dökme, terör ve yıkım döngüsü”nün sonlandırılması çağrısında bulundu. ABD’nin sonuç bildirisi yayınlanmasını engellediği 2 kapalı görüşmenin ardından dün sanal ortamda düzenlenen 3. toplantıda konuşan Guterres, ateşkes ilan edilmesi için tüm taraflarla aktif olarak görüştüklerini açıkladı.

‘ÜZÜNTÜ DUYUYORUM’

BM Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinin yanı sıra Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır, Çin, Tunus, Norveç, İrlanda ve Cezayir’den temsilcilerin katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Guterres, çatışmaların iki halkın birlikte yaşama umudunu daha da zayıflattığını söyledi. Konsey üyelerini “arabuluculuk çabalarının yoğunlaşmasına ve başarılı olmasına izin vermeye” çağıran Guterres, artan Filistinli sivillerin ölümleri konusunda “dehşete düştüğünü” ve İsrail’deki ölümler konusunda çok üzüntü duyduğunu ifade etti. Guterres, İsrail güçlerinin, Amerikan medya kuruluşu Associated Press ve Katar merkezli Al-Jazeraa televizyonunun ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı bombalamasını “aşırı derecede endişe verici” olarak nitelendirdi.

‘MEŞRU BİR HEDEFTİ’

Dün bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise AP ve Al-Jazeraa ofislerinin bulunduğu binanın hedef alınmasıyla ilgili “Tamamen meşru bir hedefti” değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, binanın Hamas’ın üst düzey yöneticileri tarafından da kullanıldığı iddiasını yineleyerek “sivil kayıplarının önlenmesi için önceden tahliye yapıldığını” söyledi. Öte yandan AP’nin yönetici editörü Sally Buzbee, İsrail’in saldırıyı destekleyen net kanıtlar sunmadığını söyleyerek uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

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