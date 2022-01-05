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BM Genel Sekreteri 5 nükleer gücün ortak açıklamasını ‘memnuniyetle’ karşıladı

#BM#Antonio Guterres#Nükleer
BM Genel Sekreteri 5 nükleer gücün ortak açıklamasını ‘memnuniyetle’ karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, hafta başında 5 nükleer güç tarafından nükleer savaşın önlenmesi ve silahlanma yarışından kaçınılmasına ilişkin yayınlanan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

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Açıklamada Guterres’in, bu devletlerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki nükleer silahsızlanmayla ilgili yükümlülüklerini vurgulayarak; ikili ve çok taraflı nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silahların kontrolü anlaşmaları ve taahhütlerine uyma ihtiyacının tanınmasını takdir ettiği belirtildi. Ayrıca, açıklamada Guterres’in defalarca söylediği vurgulanan, ‘tüm nükleer riskleri ortadan kaldırmanın tek yolunun tüm nükleer silahları ortadan kaldırmak olduğu’ ifadelerine de yer verildi.

5 NÜKLEER GÜÇ: NÜKLEER BİR SAVAŞIN KAZANANI OLMAYACAĞINI VE ASLA SAVAŞILMAMASI GEREKTİĞİNİ ONAYLIYORUZ

Pazartesi günü genellikle ‘P5’ olarak bilinen ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD liderleri ‘Nükleer Savaşı Önleme ve Silahlanma Yarışından Kaçınma’ konulu ortak bir bildiri yayınladı. Açıklamada 5 nükleer güç, bu tür silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğine ‘kuvvetle’ inandıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD, Nükleer Silahlı Devletler arasında savaşın önlenmesini ve stratejik risklerin azaltılmasını en başta gelen sorumlulukları olarak görmektedir. Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz. Nükleer kullanımın geniş kapsamlı sonuçları olacağından, nükleer silahların -var olmaya devam ettikleri sürece- savunma amaçlarına hizmet etmesi, saldırganlığı caydırması ve savaşı önlemesi gerektiğini de onaylıyoruz.”

 

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#BM#Antonio Guterres#Nükleer

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