BM Genel Kurulu'nda Kovid-19 şoku! Sağlık Bakanı virüse yakalandı

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınının başından beri sahip olduğu tutumla eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisi de virüsü kapmasına rağmen salgını küçümseyen açıklamalarla gündeme gelen, aşı olmayı reddeden ve maske kuralına uygun davranmayan Bolsonaro New York'taki BM Genel Kurulu'nun da en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

Dün akşam saatlerinde gelen bir haberde Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için New York'ta bulunan, aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı bilgisi yer aldı. Diplomatik kaynaklar, heyetteki kişinin Bolsanaro ile temasının olmadığını ve şu an karantinada bulunduğu bilgisini paylaştı.

Daha sonra dünya basınına yansıyan haberlere göre bu kişi Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga. Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve New York'ta izolasyonlu bir şekilde kalmaya devam edeceği söylendi. Brezilya heyetinin geri kalanının testlerinin ise negatif olduğu duyuruldu.

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Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga'nın sadece tek doz aşı olduğu ve bunu da ocak ayında yaptırdığı biliniyor. Devlet Başkanı Bolsonaro ise 'Aşı tıbbi ve bireysel bir karardır, kimse aşı olmaya zorlanamaz' açıklaması yapmış ve aşı olmadığı, olmayı da düşünmediğini söylemişti.

Öte yandan hükümet yetkilileri durumu reddetse de New York'tan gelen haberler ve görüntüler Marcelo Quiroga'nın Başkan Bolsonaro ile yakın temasta olduğunu gösteriyor. Bu da yetmezmiş gibi Brezilyalı bir gazeteci sosyal medya hesabında bakanın ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile aynı otelde kaldığını ve hatta Quiroga'nın testinin pozitif çıkmasından önce Boris Johnson'la el sıkıştığını açıkladı.

Marcelo Quiroga ise CNN Brezilya'ya yaptığı açıklamada önlem olarak tüm görüşmelerinde maske kuralına uyduğunu açıkladı.

Bolsonaro, bu yıl 76'ncısı düzenlenen BM Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için New York'a gelen 100'den fazla lider arasında yer alıyor.

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Bolsanaro ve heyeti, New York kentinin restoranlar gibi kapalı alanlarda uygulanan aşı zorunluluğu kuralı nedeniyle sokakta ayakta pizza yerken görüntülenmiş, bu fotoğraflar dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Brezilya Turizm Bakanı Gil Machado, Bolsonaro ile heyetindeki diğer bakanların New York’ta sokakta pizza yiyip kola içerken çekilen bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Böylece bir devlet başkanı, tüm dünyada aşısızlara uygulanmaya başlanan kısıtlamaların ilk kurbanlarından biri olmuş oldu.