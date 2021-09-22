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BM Genel Kurulu'nda Kovid-19 şoku! Sağlık Bakanı virüse yakalandı

#Koronavirüs#BM Zirvesi#Brezilya
BM Genel Kurulunda Kovid-19 şoku Sağlık Bakanı virüse yakalandı

Dünyanın gözü New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda. Birçok gündem maddesiyle birlikte bu kurulun en önemli konusu elbette dünyayı saran koronavirüs salgını. Dünya liderlerini bir araya getiren 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ilk konuşmayı yapan Brezilya heyetinde ise pozitif test şoku yaşanıyor.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınının başından beri sahip olduğu tutumla eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisi de virüsü kapmasına rağmen salgını küçümseyen açıklamalarla gündeme gelen, aşı olmayı reddeden ve maske kuralına uygun davranmayan Bolsonaro New York'taki BM Genel Kurulu'nun da en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

Dün akşam saatlerinde gelen bir haberde Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için New York'ta bulunan, aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı bilgisi yer aldı. Diplomatik kaynaklar, heyetteki kişinin Bolsanaro ile temasının olmadığını ve şu an karantinada bulunduğu bilgisini paylaştı.

BM Genel Kurulunda Kovid-19 şoku Sağlık Bakanı virüse yakalandı
Bolsonaro'nun konuşmasından sonra kürsü ve mikrofon görevliler tarafından dezenfekte edildi

Daha sonra dünya basınına yansıyan haberlere göre bu kişi Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga. Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve New York'ta izolasyonlu bir şekilde kalmaya devam edeceği söylendi. Brezilya heyetinin geri kalanının testlerinin ise negatif olduğu duyuruldu.

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BM Genel Kurulunda ilk konuşma yine Brezilyadan

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BM Genel Kurulunda Kovid-19 şoku Sağlık Bakanı virüse yakalandı

Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga'nın sadece tek doz aşı olduğu ve bunu da ocak ayında yaptırdığı biliniyor. Devlet Başkanı Bolsonaro ise 'Aşı tıbbi ve bireysel bir karardır, kimse aşı olmaya zorlanamaz' açıklaması yapmış ve aşı olmadığı, olmayı da düşünmediğini söylemişti.

Öte yandan hükümet yetkilileri durumu reddetse de New York'tan gelen haberler ve görüntüler Marcelo Quiroga'nın Başkan Bolsonaro ile yakın temasta olduğunu gösteriyor. Bu da yetmezmiş gibi Brezilyalı bir gazeteci sosyal medya hesabında bakanın ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile aynı otelde kaldığını ve hatta Quiroga'nın testinin pozitif çıkmasından önce Boris Johnson'la el sıkıştığını açıkladı.

BM Genel Kurulunda Kovid-19 şoku Sağlık Bakanı virüse yakalandı
Brezilyalı bakan ve Johnson el sıkışırken görüntülendi

Marcelo Quiroga ise CNN Brezilya'ya yaptığı açıklamada önlem olarak tüm görüşmelerinde maske kuralına uyduğunu açıkladı.

YouTube, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaronun videolarını Covidle ilgili yanlış bilgi yaymaktan kaldırdı

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Bolsonaro, bu yıl 76'ncısı düzenlenen BM Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için New York'a gelen 100'den fazla lider arasında yer alıyor.

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Bolsanaro ve heyeti, New York kentinin restoranlar gibi kapalı alanlarda uygulanan aşı zorunluluğu kuralı nedeniyle sokakta ayakta pizza yerken görüntülenmiş, bu fotoğraflar dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

BM Genel Kurulunda Kovid-19 şoku Sağlık Bakanı virüse yakalandı

Brezilya Turizm Bakanı Gil Machado, Bolsonaro ile heyetindeki diğer bakanların New York’ta sokakta pizza yiyip kola içerken çekilen bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Böylece bir devlet başkanı, tüm dünyada aşısızlara uygulanmaya başlanan kısıtlamaların ilk kurbanlarından biri olmuş oldu.

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#Koronavirüs#BM Zirvesi#Brezilya