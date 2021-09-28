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BM Genel Kurulu'nda herkes onları konuşmuştu... Bolsonaro ailesinin şoke eden Kovid-19 sırrı ortaya çıktı!

#Koronavirüs#Bolsonaro#Aşı
BM Genel Kurulunda herkes onları konuşmuştu... Bolsonaro ailesinin şoke eden Kovid-19 sırrı ortaya çıktı

Dünyanın gözü geçen hafta New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'ndaydı. Birçok gündem maddesiyle birlikte bu kurulun en önemli konusu elbette dünyayı saran koronavirüs salgını oldu. Kurula damgayı ise aşı karşıtlığı ve salgını ciddiye almamasıyla tanınan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro damga vurdu. Bolsonaro ülkesine dönükten sonra ortaya çıkan gerçek ise adeta ülkeyi ayağa kaldırdı.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Koronavirüs salgınının başından beri sahip olduğu tutumla eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor. Kendisi de virüsü kapmasına rağmen salgını küçümseyen açıklamalarla gündeme gelen, aşı olmayı reddeden ve maske kuralına uygun davranmayan Bolsonaro, geçen hafta New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun da en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası 22 Eylül'de ABD'den Brezilya'ya dönüşte karantinaya giren Bolsonaro'nun, 26 Eylül sabahı yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Öte yandan, açıklamada Bolsonaro'nun karantinayı sonlandırıp günlük aktivitelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin bilgi yer almadı. Ancak tüm bunlardan çok daha şaşırtıcı bir haber Brezilya basınıyla birlikte dünya basınına da bomba gibi düştü.

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BM Genel Kurulunda herkes onları konuşmuştu... Bolsonaro ailesinin şoke eden Kovid-19 sırrı ortaya çıktı

Bolsonaro, ülkesine döndükten sonra verdiği bir röportajda eşi First Lady Michelle Bolsonaro'nun eşiyle birlikte gittiği New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırdığını açıkladı. Devlet Başkası Brezilya'da yayınlanan Veja dergisine verdiği röportajda 'Aşı yaptırmak kişisel bir karar. Örneğin eşim Michelle aşıyı ABD'de yaptırdı. Bense aşı olmadım' diyerek eşinin aşı yaptırdığını açıkladı.

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Brezilyalı senatör Randolfe Rodrigues, bu kararı 'talihsiz' olarak değerlendirirken ABD'de yaptırılan bu aşının ülkede devam ettirilen aşılama kampanyasına gölge düşürdüğü ve güvenilirliğini azalttığı iddia edildi.

Bir diğer senatör Omar Aziz de First Lady'nin kararını eleştirerek 'Biri Bayan Bolsonaro'ya ülkemizde yapılan aşının ABD'de yapılanla aynı olduğunu söylesin. Ülkesine hizmet etmek istese aşısını burada olur ve herkese örnek olacak bir davranış sergilemiş olurdu' ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulunda herkes onları konuşmuştu... Bolsonaro ailesinin şoke eden Kovid-19 sırrı ortaya çıktı

Brezilyta Devlet Başkanlığı ofisi ise First Lady'nin New York'ta aşı olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Bayan Bolsonaro ABD'den ayrılacağı zaman uçuş için gerekli olan PCR testini yaptırdığı esnada kendisine yardımcı olan doktorun öneri doğrultusunda aşı yaptırmıştır. Zaten aşı olmayı düşünen Michelle Bolsonaro, doktorun tavsiye üzerine aşısını yaptırmaya karar vermiştir. First Lady'miz Brezilya'nın sağlık sistemine ve salgınla canla başla çalışan sağlık çalışanlarına her zaman minnettar olmaya devam edecektir.'

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