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BM Genel Kurulu'nda 'dinozor' şoku: Kürsüye oturdu, dünya liderleriyle konuştu!

#BM Genel Kurulu#Dinozor#İklim Değişikliği
BM Genel Kurulunda dinozor şoku: Kürsüye oturdu, dünya liderleriyle konuştu

BM Genel Kurulu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı. Kürsüye çıkan dinozor dünya liderlerine çok kritik mesajlar verdi.

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) tarafından iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında video yayınlandı. Dikkat çeken videoda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapan animasyon bir dinozor dünya liderlerine ‘insan türünün yok oluşa doğru giderken iklim değişikliğine ağır etkileri olan fosil yakıtlara milyarlarca para harcadığı’ mesajını verdi.

Dinozorun animasyon olarak yerleştirildiği videoda, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki ünlü Genel Kurul Salonu’na giren dinozor, dinozorların soyunun göktaşlarıyla yok olduğunu ifade ederek insanlığın kendi yok oluşunu fosil yakıtlara milyarlarca dolar harcayarak hazırladığını vurguladı.

BM Genel Kurulunda dinozor şoku: Kürsüye oturdu, dünya liderleriyle konuştu

Dinozor daha sonra şaşkın diplomatların bakışları altında konuşmasına şöyle devam etti:

“İnsanların mazeret üretmeyi bırakıp değişiklikler yapmaya başlama zamanı geldi… Bu parayla (fosil yakıtlara ödenen) yapabileceğiniz diğer tüm şeyleri düşünün. Dünyanın her yerinde insanlar yoksulluk içinde yaşıyor. Onlara yardım etmenin...tüm türünüzün yok olması için ödeme yapmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyor musunuz?”

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BM'DEN "TAAHHÜTLER İKLİM FELAKETİNİ ÖNLEMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL" UYARISI

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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 2050'ye kadar sıfır karbon hedefine ulaşılması için verilen taahhütlerin iklim felaketinin önlenebilmesi için yeterli olmadığı uyarısında bulundu.

UNEP, 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesi sera gazı emisyonu raporunda, dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru ilerlediğine dikkati çekti.

2015'te varılan Paris İklim Anlaşması'na göre ise ikim değişikliğiyle mücadele için küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1,5 derece ile sınırlandırılması gerekiyor.

Rapora göre, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için açıkladığı ulusal planlar, 2030'da sera gazı emisyonlarını beş yıl önceki taahhütlere kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 azaltacak.

Bu taahhütlerin, 2050'ye kadar sıfır karbon hedefine ulaşılması için yeterli olmayacağı uyarısı yapıldı.

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BM Genel Kurulunda dinozor şoku: Kürsüye oturdu, dünya liderleriyle konuştu

Uzmanlara göre, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılabilmesi için sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, bunun için de ülkelerin mevcut planlarını 7 kat artırması gerekiyor.

DÜNYA İKLİM FELAKETİNE SÜRÜKLENİYOR UYARISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Glasgow'daki ikim zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, dünyanın iklim felaketine sürüklendiği uyarısı yaptı.

"İnsanlığın geleceği küresel sıcaklık artışını 2030'a kadar 1,5 santigrat derecede tutmaya bağlı." diyen Guterres, "Paris Anlaşması'na taraf ülkeler şimdiye kadar bu hedefe ulaşmada başarısız oldu." ifadesini kullandı.

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Şimdiye kadarki yatırımların sadece yüzde 20'sinin "yeşil ekonomiye" yapıldığına dikkati çeken Guterres, küresel karbon emisyonunu 2030'a kadar 2010 seviyelerinden yüzde 45 azaltılmazsa gelecek 100 ay içinde iklim hedeflerin karşılanamayacağına işaret etti.

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"OECD ÜLKELERİ 2030'A KADAR KÖMÜR KULLANIMINA SON VERMELİ"

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerine 2030'a kadar kömür kullanımına son verme, diğer ülkelere ise 2040'ta kömür kullanımını bırakma çağrısında bulunan Guterres, ülkelerden karbon kullanımını vergiye tabi tutmasını istedi.

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Gelişmekte olan ülkelere, her yıl iklim değişikliğiyle mücadele için 100 milyar dolar finansman sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, Glasgow'daki iklim zirvesine katılacak liderlerden ise cesur planlarla gelmelerini istedi.

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#BM Genel Kurulu#Dinozor#İklim Değişikliği

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