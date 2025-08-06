BM: Gazze’de her gün 28 çocuk öldürülüyor

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Dün ölen çocuklardan biri de 13 yaşındaki Tamer Şuhaybir’di. Şuhaybir’in aşırı zayıflamış, bir deri bir kemik kalmış şekilde hastaneye getirildiği ancak kurtarılamadığı aktarıldı. Açlıktan ölenlerin sayısı dün itibarıyla 94’ü çocuk olmak üzere 188’e yükseldi. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’ndan (UNICEF) dün yapılan paylaşımda, “Bombalamalar nedeniyle ölüm. Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölüm. Yardım ve hayati hizmetlerin eksikliği nedeniyle ölüm” ifadesi kullanılırken Gazze’de günde ortalama 28 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü belirtildi.

YAĞMA SORUNU BÜYÜK

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail’in 27 Temmuz’dan itibaren insani yardım teslimatlarına yönelik kısıtlamaları kısmen kaldıracağını duyurmasının ardından bölgeye giren yardım kamyonlarının sayılarını açıkladı. Günde ortalama 85 kamyonun bölgeye giriş yaptığı kaydedilirken BM Filistin Ajansı UNRWA’ya göre, bölgedeki temel insani ihtiyaçları karşılamak için günde 500 ila 600 kamyon yardıma ihtiyaç var. Öte yandan BM Proje Hizmetleri Ofisi, mayıs ortasından bu yana Gazze Şeridi’ne giren toplam 2 bin 604 yardım kamyonunun yaklaşık yüzde 88’inin yağma veya hırsızlık nedeniyle hedefine ulaşamadığını açıkladı.