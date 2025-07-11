BM Filistin Raportörü Albanese’ye ABD’den yaptırım Avrupa’dan Nobel

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İSRAİL’in Gazze Şeridi’nde 21 ayı aşkın bir süredir sürdürdüğü soykırıma uluslararası platformlarda en yüksek sesle karşı çıkan ve sorumluların cezalandırılmasını talep eden Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in ardından Washington’ın da hedefi haline geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X’te yaptığı açıklamada Albanese’ye Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ABD’li ve İsrailli yetkililer, şirketler ve yöneticiler aleyhine harekete geçmesi için gösterdiği çaba nedeniyle yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Albanese’yi önyargılı olmakla suçlayan Rubio, BM yetkilisinin UCM’yi ABD ve İsrail vatandaşlarını yargılamaya sevk etme girişimlerinin bu ülkelerin egemenliğini ihlal ettiğini öne sürdü.

ABD’YE GİRİŞİ ENGELLENEBİLİR

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Albanese, hazırladığı son raporda, Çin’den Meksika’ya, İsviçre’den Japonya’ya, Birleşik Krallık ve Fransa ile birlikte daha pek çok ülkeden 60’tan fazla şirketin, İsrail’in katliamına ortak olduğuna dikkat çekmişti. Listenin başında İsrail’in hava saldırılarını düzenlediği F-35 savaş uçaklarını tedarik eden ABD merkezli Lockheed Martin ile istihbarat alanlarında İsrail’e destek veren Amerikan teknoloji şirketleri Microsoft ve IBM de yer almıştı. Yaptırımın ardından Albanese’in ABD’ye seyahat etmesi engellenebilir ve ülkedeki tüm varlığına el koyulabilir. BM’nin merkezinin New York’ta olduğu düşünülürse BM yetkilisinin ABD’ye girememesi halinde görevini nasıl yürüteceği ise merak konusu.

NOBEL’E ADAY GÖSTERİLDİ

Diğer yandan “dünyanın vicdanı” sıfatı yakıştırılan Albenese için yoğun dayanışma mesajları da paylaşılmaya başlandı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Albanese’ye yaptırım uygulama kararının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirterek, “Özel raportörler ya da herhangi başka bir BM uzmanı veya yetkilisine karşı tek taraflı yaptırımların uygulanması kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Avrupa Parlamentosu’nun Sloven Milletvekili Matjaz Nemec de, Albanese’yi 2026 Nobel Barış Ödülü için önerdiğini belirterek, parlamenterlerden destek istedi. Açıklamasında “Albanese, Gazze ve Batı Şeria’daki durumla ilgili mesajları ve BM Özel Raportörü olarak yayınladığı raporlarla, kanıtlanmış gerçeklere ve argümanlara dayanarak soykırımcı İsrail hükümetine karşı yaptırım talep eden milyonlarca insanın sesi oluyor” değerlendirmesinde bulunan Nemec, BM yetkilisinin Avrupa ve ABD’deki siyasetin ikiyüzlülüğüne karşı bir denge unsuru olduğunu söyledi.

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DÜNYANIN VİCDANI

İnsan hakları ve Ortadoğu konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir avukat olan Albanese, Mayıs 2022’den bu yana BM Filistin Özel Raportörü görevinde. İtalyan hukukçu, İsrail’i, Gazze’de yaklaşık 2 yıldır işlediği suçlardan dolayı modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu olarak işaret ediyor.